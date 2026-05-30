EU evalúa liberar millones de mosquitos para combatir enfermedades en proyecto de Google

¿Mosquitos para combatir enfermedades? La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) se encuentra revisando una solicitud resentada por Google LLC para un permiso de uso experimental que contempla la liberación de mosquitos tratados con la bacteria Wolbachia con el objetivo de reducir la transmisión de enfermedades.

¿De qué trata la liberación de mosquitos para las enfermedades?

De acuerdo con la información del expediente regulatorio, el proyecto forma parte de un proceso de evaluación bajo la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), en el que la EPA aún no ha emitido una decisión final.

Como parte del procedimiento, la autoridad ambiental abrió un periodo de consulta pública para recibir observaciones sobre la propuesta.

La iniciativa plantea la liberación de hasta 16 millones de mosquitos macho por año, con un total estimado de 32 millones en un periodo de dos años, en el marco de un experimento en el que se busca recopilar datos para un posible registro futuro del producto biológico.

Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en revisión y que no se ha confirmado de manera definitiva su implementación ni los detalles finales de su ejecución, incluidos aspectos logísticos como las ubicaciones exactas donde se realizarían las liberaciones.

¿Qué es la bacteria Wolbachia?

La Wolbachia es una bacteria que infecta de forma natural a muchas especies de insectos, incluidos los mosquitos, y se utiliza en estrategias de control biológico para reducir la transmisión de enfermedades.

No es peligrosa para los humanos ni para animales vertebrados, y su uso en programas científicos consiste en alterar la capacidad de reproducción de los mosquitos o disminuir su habilidad para transmitir virus como el dengue, el Zika o el virus del Nilo Occidental.

Cuando los mosquitos portan Wolbachia, pueden generar efectos biológicos que impiden que ciertos huevos sean viables o reducen la propagación de patógenos, lo que la convierte en una herramienta de investigación para el control de poblaciones de mosquitos.