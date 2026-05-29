Brutal explosión sacude base espacial de Florida; cohete New Glenn de Jeff Bezos estalla durante prueba

Una brutal explosión interrumpió la noche del jueves en Cabo Cañaveral, Florida, luego de que el cohete New Glenn, desarrollado por la empresa Blue Origin de Jeff Bezos , estallara durante una prueba de motores realizada en la plataforma de lanzamiento.

El fuerte estallido generó una enorme columna de fuego y humo visible a varios kilómetros de distancia, obligando a la compañía a suspender sus operaciones e iniciar una investigación para determinar qué provocó la falla. El incidente ocurrió cuando ingenieros realizaban una prueba de encendido estático, un procedimiento habitual previo a los lanzamientos espaciales.

¿Qué ocurrió con el cohete New Glenn?

De acuerdo con la información difundida por Blue Origin, el cohete presentó una anomalía durante las pruebas previas a una misión programada para los próximos días. Videos captados desde las inmediaciones muestran cómo los motores comenzaron a encenderse antes de que una explosión envolviera la estructura en una gigantesca bola de fuego.

La empresa confirmó que todo su personal se encontraba a salvo y aseguró que trabaja para identificar las causas del incidente; horas después, Jeff Bezos reconoció que todavía era demasiado pronto para conocer el origen exacto de la explosión, aunque dejó claro que el programa espacial continuará adelante.

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🇺🇸 Un cohete New Glenn de Blue Origin explota durante una prueba de motores en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. pic.twitter.com/mBMeWlh2ZN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 29, 2026

La reacción también llamó la atención dentro de la industria espacial. Elon Musk, fundador de SpaceX y principal competidor de Blue Origin, respondió al conocer las imágenes del accidente con una frase breve que resume los desafíos del sector: "Los cohetes son difíciles".

El revés llega cuando Blue Origin buscaba acelerar sus planes

El incidente ocurre en una etapa sensible para la compañía. Esta misma semana, Blue Origin recibió un importante contrato de la NASA relacionado con futuras operaciones lunares, además de mantener proyectos vinculados al programa Artemis, iniciativa que busca llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna.

La empresa también trabaja en el desarrollo de vehículos y sistemas de transporte que serán utilizados en futuras misiones de exploración espacial, por lo que cualquier retraso podría impactar calendarios que ya son considerados altamente exigentes