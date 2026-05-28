Saltan de las ventanas para salvarse: Incendio en escuela de niñas en Kenia deja 16 víctimas y decenas de heridas

Un incendio consumió una escuela para niñas en Kenia. Las alumnas, para evitar ser devoradas por las llamas, se arrojaron desde las alturas y ahora sufren fracturas y lesiones varias. El siniestro dejó un saldo de 16 víctimas.

Qué se sabe sobre el incendio en la escuela femenina de Utumishi

El siniestro sucedió en los dormitorios del segundo piso de la escuela secundaria Academia para mujeres de Utumishi en Gilgil, condado de Nakuru. La conflagración comenzó en plena madrugada, alrededor de las 12:45 horas, tiempo local de hoy 28 de mayo de 2026.

“De las 808 niñas, 79 resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital. Tenemos 18 víctimas”, afirmó Julius Migos Gamba, secretario del Gabinete de Educación de Kenia. Agregó que los bomberos terminaron de extinguir el incendio alrededor de las 3 de la mañana y destacó que la Dirección de Investigaciones Criminales procesa la escena con el objetivo de identificar a las víctimas.

Balance de víctimas y estado de salud de las alumnas heridas

Leah Wanjiru, residente de Utumishi, dijo a la agencia de noticias Reuters que oyó a niños gritar poco antes de la medianoche y corrió al lugar, donde los vecinos intentaron ayudar a apagar el fuego trayendo agua antes de que llegaran los servicios de emergencia. Otros testigos refirieron que vieron a niñas que saltaron de ventanas o balcones.

Otra residente, Wambui Nderitu, dijo que recibió una llamada sobre el incendio a primeras horas de la mañana y que más tarde encontró a su familiar, que había sufrido heridas leves.

Los bomberos tardaron dos horas en extinguir el incendio. |Reuters.

Algunas alumnas heridas cojeaban y tenían brazos y piernas vendadas; mientras tanto, otras eran ayudadas o transportadas por personal de emergencia.

Boniface Mutiso, jefe de consulta externa en el Hospital del Valle de St. Joseph, mencionó que la mayoría de estudiantes sufren lesiones debido a que saltaron de dos pisos. “Tenemos casos de fracturas pélvicas y sospechas de daños espinales”, afirmó.

Agregó que 61 de 69 estudiantes tratadas fueron manejadas como pacientes externos, mientras que siete fueron admitidas para estabilización antes de ser transferidas a Nairobi para cuidados especiales. Solo una alumna tuvo quemaduras menores.

Cuál fue la causa del incendio en la secundaria de Kenia

La causa del siniestro aún no es definida por las autoridades. Kipchumba Murkomen, ministro del Interior, llamó a no hacer especulaciones, a pesar de que uno de los primeros cuerpos de emergencias declaró que algunos sobrevivientes reportaron que una estudiante quemó un colchón.

