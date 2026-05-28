Disfrazaban un microbús para transportar la droga: Guatemala desmantela mayor narcolaboratorio en 15 años

Las autoridades de Guatemala revelaron el desmantelamiento de un enorme narcolaboratorio ubicado cerca de la frontera con México y la detención de ocho personas, así como el decomiso de dinero en efectivo y diversas armas.

El operativo sucedió el 27 de mayo en la comunidad Zanjón San Lorenzo, municipio de Ayutla, en el departamento de San Marcos, donde el Ejército guatemalteco encontró el laboratorio de cocaína más grande reportado en los últimos 15 años.

Qué es la Operación Cinturón de Fuego en la frontera con México

Henry Sáenz, ministro de Defensa Nacional de Guatemala, mencionó que este desmantelamiento forma parte de la “Operación Cinturón de Fuego”, con la cual se tiene la intención de blindar las fronteras y contener al narcotráfico con énfasis especial en la frontera con México.

Cómo halló el Ejército el narcolaboratorio más grande en 15 años

José Martínez, jefe del Estado Mayor de la Defensa, relató que las unidades realizaban el operativo cuando observaron movimientos extraños en tres viviendas, por lo que realizaron su ingreso.

Cuando entraron las autoridades, vieron varios paquetes con polvo blanco, además del mismo producto sin empaquetar en diversas mesas, galones con thinner, varios hornos de microondas, básculas digitales, así como maquinaria para empacar y microbuses disfrazados de transporte público donde probablemente transportaban la droga.

Al lugar llegaron peritos del Ministerio Público para realizar los trabajos correspondientes y determinaron que la droga era cocaína.

El ministro de Defensa destacó que desde hace 15 años no registraban un laboratorio del narcotráfico tan complejo y con un sistema de distribución de la droga de este tipo.

🚨Actualización 🚨



El Ejército de Guatemala, en coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad civil, como parte de la operación “Cinturón de Fuego” localizó un presunto narcolaboratorio, en Zanjón San Lorenzo, Ayutla, #SanMarcos; donde preliminarmente se obtuvo… pic.twitter.com/bUMf2pIoRG — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 28, 2026

Lista de armas, dinero y detenidos en el operativo de San Marcos

Las autoridades reportaron 8 personas detenidas, así como el decomiso de 14 fusiles de asalto de uso exclusivo de fuerzas de seguridad, 3 pistolas, mil 306 cartuchos de diferentes calibres, 16 celulares, 9 radios de intercomunicación, 435 cargadores de fusiles y 8 cargadores para pistolas.

También decomisaron cuatro memorias USB, un pasaporte guatemalteco, dos identificaciones de personas mexicanas y más de 74 mil 400 quetzales (169 mil 340 pesos mexicanos) y 26 mil 700 dólares en efectivo.

