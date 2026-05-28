3 apuñalados en estación de tren de Suiza; responsable del ataque gritó “Alá es grande”

Un hombre quedó detenido después de que realizara un ataque a varias personas en la estación de tren en Winterthur, Suiza, hoy jueves 28 de mayo de 2026. La agresión dejó al menos tres heridos.

¿Qué pasó en la estación de tren de Winterthur?

Testigos relataron a las autoridades que el atacante gritó “Allahu Akbar” (Alá es grande, en árabe) mientras agredía a las demás personas en la estación poco antes de las 8:30 horas, tiempo local.

“Tres personas resultaron lesionadas: una de gravedad y dos de forma moderada. Los tres fueron llevados a un hospital. El atacante está arrestado”, destacó Roger Bonetti, vocero de la Policía del cantón de Zúrich.

Perfil del atacante de Suiza y sus nexos con el extremismo

El detenido, un sujeto de 31 años, tiene nacionalidad suiza. La policía atendió el ataque cinco minutos después de haber recibido la alerta.

“A las 8:28 horas recibimos una alerta. Enviamos un equipo de respuesta inmediatamente y la policía de Winterthur acudió pronto al sitio, con dos equipos a la estación de tren de Winterthur. (...) A las 8:33, cinco minutos después de la llamada, el atacante estaba arrestado”, narró Marius Weyermann, comandante de la Policía del cantón de Zúrich.

El comandante agregó que el detenido vivía en el área y en 2015 distribuía propaganda del grupo terrorista Daesh, conocido como Estado Islámico.

🇨🇭 | URGENTE: Al menos 4 personas heridas en un ataque masivo de apuñalamiento cerca de una estación de tren en Winterthur, Suiza. El atacante se le puede oír gritando “Allahu Akbar”. pic.twitter.com/0lG8zHQ4Oy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 28, 2026

Reacción del Gobierno de Suiza ante el presunto atentado terrorista

Las víctimas tienen 28, 43 y 52 años de edad. La policía no detalló si se conocían entre ellos y solo refirió que los motivos de la agresión están bajo investigación. En tanto que el director de seguridad del cantón de Zúrich, Mario Fehr, aseguró que “es claro por la escena que motivó este acto debe ser visto en el terreno de la radicalización y el extremismo”.

Guy Parmelin, presidente de Suiza, afirmó en sus redes sociales que estaba “impactado por el ataque terrorista esta mañana en Winterthur. Esto me afecta profundamente”.