Con las chelas no: Cae ladrón serial de cervezas en Paraguay

Un vagabundo ladrón fue llevado ante la policía de Paraguay debido a que en diversas ocasiones entró a un local comercial para robar, pero el hombre no se llevó comida ni agua, sino latas de cerveza.

Detienen a un hombre por robar 25 paquetes de cerveza en un comercio de Alto Paraná

El peculiar ladrón fue captado en video por las cámaras de seguridad del supermercado en el departamento de Alto Paraná. El sujeto entró los días 24, 25 y 26 de mayo de 2026 al Mercadito Central.

El dueño del local logró grabar, con ayuda de una cámara de vigilancia, las incursiones del hombre, quien en total se llevó 25 paquetes de una misma marca de cerveza durante las noches y madrugadas. La víctima logró sorprender al sujeto el martes 26 de mayo de 2026 y él mismo lo llevó a la comisaría de policía.

El vagabundo fue identificado como Armando González Brítez, de 29 años de edad. El dueño del local había detectado un faltante de una marca en especial de cerveza, porque revisó las cámaras de seguridad y encontró que la misma persona ingresaba en las madrugadas para robarse los productos. El fiscal de turno fue informado de la situación para las investigaciones correspondientes del crimen.

¿Qué condena recibe el hurto simple según el Código Penal de Paraguay?

Las penas por robo en Paraguay dependen de la gravedad del delito. Por hurto simple, el Código Penal del país establece una pena de hasta cinco años de prisión o una multa.

Mientras que si el robo involucra agravantes como daños con ganzúa o ingresar en una propiedad, la pena de cárcel aumenta de 1 a 10 años.

