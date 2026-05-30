Los que parecía una tragedia inevitable, terminó covirtiéndose en una historia de supervivencia que ya le dio la vuelta al mundo. El rescate de cinco hombres con vida de una cueva inundada en Laos después de permanecer atrapados durante más de una semana bajo la tierra, mientras que las autoridades sigue buscando a otros dos desaparecidos,

Las imágenes difundidas por los equipos de rescate muestrana emotivas escenas: Hombres cubiertos de lodo, con lámparas en la cabeza y visibles signos de agotamiento mientras finalmente emergen a la superficie entre aplausos, lágrimas y abrazos. De acuerdo con los rescatistas, los siete mineros atrapados habrían ingresadoa una cueva en la provincia de Xaisomboun para realizar actividades de prospección de oro, cuando el aumento repentino del nivel de agua, bloqueó la única salida conocida.

¿Cómo quedaron atrapados los mineros en la cueva de Laos?

Según la información proporcionada por los cuerpos de rescate tailandeses que participaron en el operativo, los hombres ingresaron en la cueva para buscar Oro, una actividad común en algunas regiones montañosas de Laos. Sin embargo, las fuertes lluvias provocaron que el agua inundara parte del sistema subterráneo, cerrando las rutas de escape y dejando al grupo completamente aislado.

Un equipo de expertos buzos espeleólogos trabajaron intensamente hasta que localizaron a los sobrevivientes durante la jornada del pasado 27 de mayo, sin embargo las condiciones en la cueva hicieron imposible una extracción inmediata.

Milago en cueva de Laos: ¿Cómo logan sobrevivir tantos días bajo tierra?

Hasta el momento, las autotirades no han revelado detalles completos acerca de cómo fue que lograron sobrevivir atrapados durante más de una semana. Sin embargo, las imágenes captadas desde el interior de la cueva, muestra que varios de los hombres permanecía conscientes cuando fueron encontrados.

Uno de ellos que fue identificado como ”Mued”, fue captado por los rescatistas asegurando que se encontraba “bien”, justo antes de comenzar con el complejo proceso de extracción. Expertos en rescates en cuevas señalan que las supervivencia en ese tipo de situaciones sule depender de ciertos factores como:

Acceso a bolsas de aire



Disponibilidad de agua potable



Capacidad para conservar energía.

Especialistas señalan que el cuerpo humano puede llegar a sobrevivir sin comer incluso durante varias semanas, solamente con mantenerse con una buena hidratación.

Desaparecidos en cueva de Laos: Rescte contrarreloj que aún continía

Cabe señalar que las operaciones se desarrollaron durante varios días debido al riesgo que representaban las corrientes de agua y a la limitada visibilidad dentro de la cueva. Durante la noche del viernes, se realizó el primer rescate y horas después, otros cuatro hombres con vida fueron extraídos de la cueva.

Las grabaciones difundidas por los equipos de emergencias muestran los rostros de alivio además de la emoción luego de uno de los rescates más complejos registrados recientemente en la región. Pese al éxito de la operación, la misión aún continpja. Dos integrantes del grupo permanecen desaparecidos y las autoridades mantienen su búsqueda.

