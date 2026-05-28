México, Canadá y EU anuncian medidas sanitarias ante riesgo de Ébola a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A 14 días de qué comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos anunciaron nuevas medidas sanitarias coordinadas para aquellos viajeros provenientes de las regiones africanas con mayor riesgo de contagio de Ébola.

Aunque pareciera que el anuncio enciende las alertas internacionales debido a la magnitud del evento deportivo que movilizada a millones de turistas aficionados y atletas en Norteamérica; esto se trata de una acción preventiva.

En la declaración conjunta fue emitida hoy jueves 28 de mayo de 2026 por Global Affairs Canada, se confirma que los tres países implementarán controles de salud pública alineados para proteger a la población, sin afectar el flujo comercial y turístico entre las fronteras de las naciones.

Today, the United States, Mexico and Canada issued a statement on public health travel measures: https://t.co/rgs7VQXqba pic.twitter.com/5wGGBLh7jt — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) May 28, 2026

¿Qué medidas se aplicarán Estados Unidos, México y Canadá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones estarán principalmente dirigidas a aquellas personas procedentes de regiones africanas consideradas con un mayor riesgo por el virus del Ébola, aunque hasta el momento no se han detallado todas las restricciones o protocolos específicos. Las autoridades señalan que el objetivo es reforzar la vigilancia epidemiológica, además de prevenir posibles contagios durante el magno evento deportivo.

En el mensaje conjunto de los gobiernos de los países anfitriones, se afirma que: “La salud y seguridad de cada persona en la región sigue siendo nuestra máxima prioridad mientras damos la bienvenida al mundo a Norteamérica”. Las medidas podrían incluir:



Monitoreo sanitario



Revisión de síntomas



Controles en aeropuertos

Además de un seguimiento epidemiológico para viajeros provenientes de zona bajo vigilancia internacional.

¿Existe riesgo de ébola durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Hasta ahora las autoridades sanitarias no han reportado un brote generalizado en norteamérica, pero si mantienen una vigilancia preventiva debido a la naturaleza altamente peligrosa de este virus.mCabe recordar que el Ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre, hemorragia, además de que tiene tazas elevadas de mortalidad si no se detecta y atiende de manera oportuna.

En diversas ocasiones, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los eventos masivos internacionales requieren de protocolos especiales de vigilancia sanitaria para reducir riesgos epidemiológicos.La decisión de coordinas acciones entre México, Estados Unidos y Canadá, también busca evitar medidas aisladas que puedan generar caos en aeropuertos o afectar al turismo internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por ahora los gobiernos dejaron muy en claro que buscan mantener abiertos todos los viajes, además del comercio en la región; sin embargo, especialistas consideran probable que algunos viajeros se enfrenten a revisiones adicionales, especialmente en conexiones internacionales provenientes de zonas monitoreadas como en este caso de África.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será uno de los eventos más grandes de la historia del fútbol y más allá de poner a prueba su organización y logística, también lo hará con la capacidad sanitaria de norteamérica frente a las recientes amenazas globales.

