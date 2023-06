Elección por voto de ministros de la SCJN divide a juristas y ministro en retiro

Ciudad de México. Beneficios y desventajas plantearon ex ministros, juristas, magistrados y académicos, sobre la propuesta de Morena de llevar a una elección a través de voto ciudadanos la designación de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante el segundo conversatorio organizado en la Cámara de Diputados, José Ramón Cosió, ministro en retiro, puso sobre la mesa los riesgos que implicaría para la independencia de Poder Judicial establecer el método del voto universal, y es que, alerto que las decisiones se tomaran bajo parámetros políticos y no jurídicos.

“Si yo lo que quiero son jueces que operan bajo una racionalidad política que tengan la propia fuente de legitimación que le da la acción a los órganos políticos como operan ustedes, pues entonces si es una buena idea es ir a una elección formal, eso va a generar un problema que es un problema histórico que se ha presentado muchísimas veces que es, esos jueces van a tener la misma condición de los políticos, de los que formen los órganos políticos. La pregunta es bajo que parámetros esos sujetos van a controlar, van a equilibrar, van a enfrentar al poder político para darle a la actuación de ese poder político una racionalidad jurídica, eso me parece el problema de fondo”, sostuvo José Ramón Cosió.

Sentencias de actuales ministros prenden focos de alerta: Eduardo Andrade

Por su parte, el jurista Eduardo Andrade, señaló que las sentencias de los actuales ministros prenden focos de alerta que pueden provocar una colisión con el Poder Legislativo y Ejecutivo, por lo que respaldó la propuesta para que los ciudadanos elijan a los integrantes de la Corte lo que aseguro ni hay ningún impedimento legal ni trastoca derechos.

“Ha incurrido en excesos que invaden las areas de otros poderes y ha empezado a realizar activismo judicial que es peligroso para la justicia y para la polticia. Tiene que abnadonar ese activismo judicial y dedicarse a aplicar la ley o bien tiene la intencion de incidir en la polticia, de crear politicas publicas , detomar decisiones guebernatura , de desplazar el territorio de los poderes ejecutivo y legsiativo, pues entonces, si va a hacer polticia de ese tipo pareceria razonable por lo menos razonar analizar si debe provenir tambien de la votacion popular y eso no tiene porque afectar la independencia ni la capaciadd ni la inamoviidad”, sentenció el también ex procurador de Veracruz.

Riesgoso que los jueces subroguen o sustituyan funciones que le corresponden al legislador: Armando Hernández

Ante legisladores de Morena presentes en el encuentro, Armando Hernández, Catedrático y Ex presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, apuntó, “yo no soy muy partidario del activismo judicial, me parece que puede llegar a ser riesgoso que los jueces se subroguen o sustituyan funciones que le corresponden al legislador, a veces es responsabilidad del propio legislador cuando hace ejercicios por ejemplo de derogación tácita al decir en un artículo transitorio: se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, le traslada al operador judicial la función de armonizar y determinar cuáles son las leyes vigentes y cuáles las que no.”

No obstante, Karolina Monika Gilas, catedrática de la UNAM señaló que antes de pensar en una nueva reforma al Poder judicial se tienen que valorar los resultados de los cambios legales aprobados por el Congreso en el 2021, y hoy no es el momento para otra reforma.



“Me parece sinceramente que abrir el tercer Poder, el Poder Judicial a una elección popular podría llevar a los mayores vicios de los problemas que se tienen que resolver, serian proceros muy complejos, serian procesos politizados y lo que se supone que estamos buscando una integración de la Corte que lo aleje de la política, de la incidencia directa de los partidos políticos. El exceso del reformismo en el que a veces incurre el legislativo mexicano nunca e s positivo porque la ley para empezar necesita tiempo para surtir efecto, no e s inmediato y también la reforma constitucional o legal no funciona como un hechizo mágico” , expuso la investigadora