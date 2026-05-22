“México: Ruta y Destino”, un recorrido en el Munal por la construcción de la identidad nacional

La construcción de la identidad cultural de México durante el siglo XX cobra vida en la exposición “México: Ruta y Destino”, inaugurada en el Museo Nacional de Arte (Munal), que lleva a los visitantes por un largo viaje de historia.

En la muestra se reúnen más de 380 piezas, entre pinturas, fotografías, mapas, revistas y objetos históricos que ofrecen un recorrido por décadas de promoción turística y construcción visual.

Una parte importante de la exposición proviene de un préstamo de Arte & Cultura, del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, del que destaca el archivo de Anita Brenner, escritora y promotora cultural del arte mexicano.

Mireida Velázquez Torres, directora del Munal, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y coleccionistas para hacer posible este tipo de exhibiciones.

“Lo que hacemos es contactar a las colecciones, pedirles muchas veces acercarnos a sus acervos para poder conocer un poco más la complejidad de la colección en sí misma”, comentó.

Por su parte, Claudia Garay Molina, curadora de la exposición, explicó que “México: Ruta y Destino” tiene diferentes elementos visuales que ayudan a entender la construcción simbólica del país. “Hay pintura, fotografía, revistas, hay mapas que complementan toda una cultura visual” que se hizo en el siglo XX, añadió.

¿Cuándo termina la exposición “México: Ruta y Destino”?

La muestra, organizada en tres ejes temáticos: tiene entre sus principales atractivos un mural de Miguel Covarrubias, completamente restaurado y exhibido nuevamente al público después de cuatro décadas.

Covarrubias, que también era conocido como “El Chamaco”, nació en la Ciudad de México el 22 de noviembre de 1904, tuvo una formación principalmente autodidacta y destacó como caricaturista, dibujante, ilustrador, diseñador teatral y pintor.

La exposición “México: Ruta y Destino” permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2027 en el Munal, que se ubica en la calle de Tacuba #8, en el Centro Histórico de la CDMX.