¡Ya van dos veces! Despojan a adultos mayores de su casa en alcaldía Benito Juárez en CDMX

No es la primera vez que este matrimonio de la tercera edad es sacado de su propia casa. En 2020, en plena pandemia de Covid-19 les quitaron su departamento. ¡Así fueron víctimas de despojo!

Indicaron que llevan 6 años sin percibir una renta: “debemos mantenimiento, debemos abogados. Mil cosas que hemos puesto. Hemos tratado de dar hasta nuestro último ahorro para recuperar ese inmueble y todavía no lo podemos hacer”.

Es aquí donde ni la Fiscalía de la CDMX, ni el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México han hecho su labor para devolverles su propiedad ubicada en la colonia Niños Héroes.

“Es una impotencia terrible. Es una tristeza no creer ya en nadie porque todo mundo te quiere ver la cara. Todo mundo quiere aprovecharse y sobre todo en el sector de los adultos mayores que son los que deben tener más apoyo y protección y están totalmente desamparados”. exigen.