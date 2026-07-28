¡Cuida a tus padres y abuelos en la Del Valle! Nuevo fraude a adultos mayores en CDMX

Los adultos mayores en la Ciudad de México (CDMX) están bajo riesgo por una nueva forma de fraude. Las personas involucradas crean un engaño para quitarle alguna propiedad a personas de la tercera edad y así operan.

El despojo de predios o inmuebles es un delito que, de comprobarse la responsabilidad de quien lo comete, se castiga con años de cárcel conforme a lo establecido en la ley.

Nuevo fraude llega a CDMX en la colonia Del Valle

Este modus operandi se detectó en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. Tan solo en el segundo semestre de 2025 se registraron más de 900 denuncias por el despojo de inmuebles a tráves de fraudes.

El delito de despojo, de acuerdo con el Código Penal capitalino, se castiga con una pena que va de seis a once años de prisión y de 200 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el Artículo 237.

En 2026 el costo de la UMA diaria es de $117.31 pesos, por lo que la multa a pagar será de $23 mil 462 pesos a $117 mil 310 pesos.

¿Cómo operan los delincuentes para despojar predios a abuelitos?

Las personas detrás de esta forma de adueñarse de las casas buscan a víctimas adultas mayores que vivan solas, casas abandonadas y terrenos abandonados.

Una vez que ubican el lugar que quieren adueñarse o la víctima a la que le pretenden quitar su patrimonio, los delincuentes buscan el servicio de notarios públicos corruptos.

Al establecer un acuerdo entre ambas partes, inventan juicios y trabajan escrituras falsas. Después de crear la trampa, van hasta las casas o terrenos asegurando que las propiedades son de ellos.

“Hoy es mi casa, mañana es la tuya": Un despojo destapó la red delictiva

Una 'manita de gato' luego de adueñarse de la casa

Tras conseguir quedarse con la casa o el predio en cuestión, los defraudadores o invasores de predios, arreglan la viviendia o domicilio para dar una apariencia distinta.

El objetivo es remodelar el lugar y después venderlo, pero lo que no sabe la persona que podría comprarlo, es que ese inmueble fue adquirido de manera ilegal.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de despojo en CDMX?

En caso se ser víctima de despojo, lo ideal es acudir primero ante el el Ministerio Público más cercano del lugar donde se encuentra el inmueble que fue despojado.

Si la víctima cuenta con documentación que acredite que es la dueña, deberá presentar todo los datos posibles que confirmen que le pertenece y si es posible, pero sin ponerse en riesgo, documentar con pruebas gráficas como videos o fotos, a las personas que le quitaron la casa.

"Generalmente, la mayoría de las personas que despojan, lo hacen a través de simulaciones de contratos de arrendamiento, donde una vez que llega la denuncia o que llega la Policía de Investigación, ellos dicen 'a mí me rentaron y aquí está mi contrato de arrendamiento' y entonces en lugar de ser un juicio penal por precisamente haber despojado, al enseñar el justo título, aunque sabemos que el contrato de arrendamiento no forzosamente tiene que ser firmado por el dueño, porque lo puede rentar un tercero", comentó el abogado Víctor Manuel Sandoval León en entrevista con Azteca Noticias.