Doble Hoy No Circula HOY 14 de mayo en CDMX y Edomex, ¿qué autos descansan?

¡De nuevo! Una vez más la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 por Contingencia Ambiental este lunes 13 de mayo, por lo que se darán algunas restricciones en el tema de automóviles, es decir, Doble Hoy No Circula.

Actualmente el Hoy No Circula no opera de manera habitual, por lo que es muy importante respetar sus reglas, ya que en caso de no hacerlo serás acreedor a una multa que aumentaría ahora que hay contingencia ambiental en el Valle de México.

¿Qué vehículos descansa con el Doble Hoy No Circula HOY 14 de mayo?

De nuevo contingencia ambiental en el Valle de México y con esto el programa Hoy No Circula tendrá algunos cambios que son muy importantes, principalmente si quieres manejar mañana 14 de mayo, estos son:



Holograma de verificación 2.

Holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8.

Holograma de verificación 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

En tanto, las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplicará la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Durante las horas comprendidas entre las 6:00 y las 10:00, se prohíbe la circulación de vehículos de carga locales o federales, a excepción de aquellos que estén inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Finalmente, los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular con base a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

📢Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, ver más en https://t.co/hndYUi8944



👉Evita realizar actividades vigorosas al aire libre entre las 13:00 y las 19:00h.#CuidaTuSalud pic.twitter.com/Q6LCVipXXu — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 13, 2024

¿En qué zonas del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula?

¡Atención citadinos y mexiquenses! El programa Doble Hoy No Circula se encuentra activo de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado y aplica para toda la Ciudad de México, así como los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).