Doble Hoy No Circula HOY el 1 de mayo: ¿Qué autos descansan el miércoles por la contingencia ambiental?

¡Atención, conductores! Este Día del Niño, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, informó que a partir de las 15:00 horas se activó la contingencia ambiental ante las altas concentraciones de ozono, por lo que el Doble Hoy No Circula también se activó, ¿qué autos descansan?

Horario del Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 1 de mayo

Es importante que antes de salir de casa consultes los horarios que establece la Comisión para que los autos descansen y contribuyan a disminuir las altas concentraciones de ozono.

De acuerdo con los lineamientos, descansarán de 5:00 horas a 22:00 horas, el miércoles 1 de mayo.

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, debido que a las 15:00h se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 ppb, en la estación de monitoreo de Tlalnepantla, Edomex.

¿Qué autos descansan el 1 de mayo por el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Ambiental, los autos que van a descansar el próximo 1 de mayo son:



Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 .

terminación de . Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Calendario del Hoy No Circula en mayo

El calendario del programa Hoy No Circula (HNC) cambia todos los días, por eso es importante NO confiarse y consultarlo diariamente, y aunque desde hace algún tiempo no hay cambios, es importante no llevarte alguna sorpresa.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Este calendario podría cambiar en caso de contingencia ambiental, como sucede este 1 de mayo en la Ciudad de México y el Edomex.