Cirilo, el doctor del IMSS en CDMX asesinado en su casa en Tecámac

Cirilo Ortiz Corona era un doctor en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en la Ciudad de México (CDMX), pero fue encontrando sin vida dentro de su domicilio en el municipio de Tecámac, en el Estado de México.

El médico fue localizado el 20 de octubre pasado, después de que sus familiares dejaron de tener contacto con él un día antes, lo que comenzó a causarles preocupación, aunque nunca se emitió una alerta por desaparición del doctor, quien trabajaba en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 13 en Azcapotzalco.

Familiares de doctor del IMSS lo hallaron muerto en casa

Ante la alerta, la familia de Cirilo Ortiz acudió a su casa y ahí lo encontró sin vida, situación que fue reportada a policías municipales, quienes tomaron conocimiento del hallazgo del hombre de 35 años.

Los oficiales dieron parte a la Fiscalía General de Justicia estatal, la cual inició una carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio.

Los mensajes que Cirilo ya no vio y una ubicación que alertó a la familia

Un familiar de la víctima contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que Cirilo dejó de contestar los mensajes del grupo familiar en el que había varios integrantes.

La persona consultada, quien pidió anonimato por seguridad, comentó que pensaron que el médico se había quedado dormido porque trabajaba de noche y eso fue motivo para no contestar.

La familia, por seguridad, tenía la ubicación de todos a través de una aplicación para saber dónde estaban ante alguna emergencia, de manera que al entrar a ver qué punto arrojaba Cirilo, decía que estaba en su casa.

Nuevamente, le escribieron a Cirilo al celular para preguntar si estaba bien, pero no respondía, a pesar de que sí le entraban los mensajes. Asimismo, contactaron a su esposa Lizbeth, para saber si estaban bien o algo les había pasado.

La esposa del doctor respondió que estaba en el hospital saliendo de cirugía porque, según ella, se había cortado con la licuadora, pero que en breve sería dada de alta y que Cirilio la había ido a dejar y saliendo de trabajar iría por ella, pero otra versión que dio a la familia del doctor es que llegó en taxi por aplicación, lo que ha generado duda en el caso.

Cuerpo de doctor Cirilo Ortiz presentaba signos de violencia

La familia de Cirilo, al saber que la última ubicación del doctor era su casa, acudió al domicilio, mientras que otros fueron al hospital donde trabajaba para saber si también estaba ahí, pues creyeron tal vez la ubicación que mostraba era porque olvidó su reloj en casa.

No obstante, en la clínica 13 del IMSS el personal le dijo que no había ido a trabajar. Al confirmar esto, se dirigieron a la casa en Tecámac, pero lamentablemente ahí lo encontraron sin vida.

La víctima mostraba signos de violencia, toda vez que presentaba heridas ocasionadas con arma punzocortante. El tapete de la casa tenía sangre y el cuerpo del doctor estaba dentro de unas bolsas.

De su esposa Lizbeth, de 29 años, nada se sabe, pero las autoridades ya trabajan en el paradero de la mujer, pues se fue de la casa en una camioneta que el doctor compró.

Se trata de una Tracker azul con placas PBA 7558, mientras que un Mini Cooper con placas PZR 325, que también usaban, tampoco aparece. La investigación continúa y se desconoce el móvil de la agresión, por lo que serán las autoridades ministeriales las que lleven la indagatoria del caso.