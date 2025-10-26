Cae esposa de Cirilo, doctor del IMSS asesinado en su casa en Tecámac | Captan camioneta donde huyó

Lizbeth “N”, esposa del doctor Cirilo Ortiz Corona, fue detenida tras el homicidio del médico que trabajaba en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México (CDMX).

Él fue encontrando sin vida dentro de su domicilio en la colonia Ojo de Agua, del municipio de Tecámac, en el Estado de México el 20 de octubre pasado, después de que sus familiares dejaron de tener contacto con él un día antes.

La mujer fue detenida este sábado y llevada a la Fiscalía Especializa en Homicidio Zona Oriente en Nezahualcóyotl por su presunta participación en los hechos.

Familia de Cirilo sospechó de esposa del doctor del IMSS

La víctima trabajaba en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 13 en Azcapotzalco y, de acuerdo con un familiar consultado Fuerza Informativa Azteca (FIA), su esposa era sospechosa de lo que ocurrió.

La persona, quien por seguridad pidió anonimato, contó que al no tener noticias del doctor, la familia fue a su casa y ahí lo encontró sin vida, situación que fue reportada a policías municipales.

Los oficiales informaron de lo ocurrido a la Fiscalía General de Justicia estatal, la cual inició una carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio del hombre de 35 años.

No obstante, sus familiares sospecharon de Lizbeth “N”, ya que el día de los hechos se fue en una camioneta del doctor y no estuvo presente en el último adiós al doctor.

Lizbeth “N” se fue de la casa en una Tracker azul, mientras que de un Mini Cooper, que también usaba el médico, no se sabe dónde está.

Doctor del IMSS asesinado dejó de contestar mensajes

Cirilo dejó de contestar los mensajes del grupo familiar de WhatsApp, lo que preocupó y puso en alerta a sus seres queridos.

Ante ello pensaron que el médico se había quedado dormido en casa porque trabajaba de noche y por eso no contestaba.

Sin embargo, el doctor llevaba horas que había muerto. La víctima mostraba signos de violencia, toda vez que presentaba heridas ocasionadas con arma punzocortante.

Cirilo Ortiz Corona fue encontrado muerto en su casa en Tecámac. |Especial

Comenzó la búsqueda de Cirilo antes de ser hallado sin vida

Como una decisión de familia, tenían la ubicación de sus integrantes a través de una aplicación para saber dónde estaban ante alguna emergencia.

No obstante, la última ubicación de Cirilo arrojó que estaba en casa, pero también creyeron que tal vez indicaba ese punto porque olvidó su reloj, que estaba sincronizado con la ubicación que la familia veía.

Fue entonces que se dividieron para buscarlo en su domicilio y hospital donde trabajaba para saber si también estaba ahí, pero personal de la clínica dijo que no había ido a trabajar.

Al saber esto, se dirigieron a la casa en Tecámac, pero lamentablemente ahí lo encontraron sin vida.

Camioneta de doctor asesinado fue ubicada y detienen a esposa

Policías ubicaron la camioneta Tracker y detuvieron a un hombre que proporcionó información para la detención de dos personas más posiblemente relacionadas con el homicidio.

De acuerdo con los familiares de la víctima, la probable responsable podría ser Lizbeth “N”, quien emprendió la huida en la camioneta.

Luego de realizar el análisis videográfico, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) corroboró que los posibles responsables viajaban a bordo de la Tracker.

El vehículo se incorporó a avenida Bosques del Estado de México con dirección al municipio de Ecatepec, continuando su marcha sobre avenida Carlos Hank González, para ingresar a la Ciudad de México (CDMX).

Posteriormente pasó por la autopista México-Puebla hasta llegar al municipio de Ixtapaluca, momento en que informaron a elementos en campo para su detención.

La esposa del doctor del IMSS de CDMX asesinado se fue en una camioneta.|SSEM

Policías la ubicaron en la colonia Buganvilias y le marcaron el alto al conductor, quien refirió que una mujer y un hombre, aparentes involucrados en el homicidio se encontraban en la colonia Benito Juárez en Nezahualcóyotl.

Lizbeth “N” de 29 años, fue detenida con Carlos “N” de 27 años y José “N” 26 años, y junto con la camioneta, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.