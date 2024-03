¡Adiós vaquero! Doctor Simi anuncia pausa indefinida; “estoy cansado jefe”

La famosa botarga del Doctor Simi anunció que se daría una “pausa indefinida”. Así es, el querido doctor y peluche que se volvió viral por ser lanzado en conciertos de grandes artistas o entregado a personas como Adele y el mismo Papa Francisco, marcó una pausa en su vida.

Su fama-si podríamos decirle así-comenzó hace tiempo gracias a varios momentos épicos en los que ha sido visto o participado. Y es que la botarga con forma de doctor no dejaba pasar alguna oportunidad de algún tema viral para estar ahí.

Por ejemplo, cuando visitó a La Famosa Monja de México y que se volvió popular por bailar un remix de la canción de Las Monjitas del grupo Exterminador en medio de juegos mecánicos de una feria presentándose en varias partes, y juntos bailaron.

¿Por qué se retira el Doctor Simi?

El Doctor Simi también ha sido popular porque incluso cuenta con una extensa variedad de estilos inspirados en varias profesiones y oficios, como Doctor Simi bombero, policía, director de cine, Santa Claus, chef, superhéroe, mariachi, entre otros.

“Como todos saben, en estos años he estado presente en los mejores eventos. He sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para poder dar lo mejor de mí a nuestro planeta y a todos mis fans en general, pero como saben todo famoso merece una pausa y así como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento, estoy cansado jefe. Es por eso que les aviso, anuncio que el día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales”

Luego del anunció, los comentarios en redes no podían faltar y seguidores del Doctor Simi reaccionaron a su mensaje por su pausa y publicaron comentarios como:

"¿Quién le firmó y autorizó las vacaciones?”, “No, Simi debes entender que ya tenemos apego emocional hacia ti”, “Se me está yendo la cara de lado, ¡ay no!, me hormiguea el brazo” y “Esto me duele más que la separación de mis padres cuando era niño”, entre otros.

Posteriormente, el Doctor Simi explicó el motivo de su mensaje y aclaró que se retiraba pero para tomar unas vacaciones; "¿sustos que dan gusto, verdad?”, dijo en otra publicación, en la que de igual forma, los fans de la botarga le comentaron “Ayyyy doctor simiiiii, ya se me había bajado hasta la presión (sic)" y “Se merece su descanso Dr. Pero no nos vuelva a asustar así jajajaja (sic)".