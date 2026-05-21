México se convirtió en refugio de agentes rusos, alerta EU; acusan que ignoraron advertencias

Cuando decenas de países occidentales expulsaron a cientos de presuntos agentes rusos tras el inicio de la guerra en Ucrania, parte de esa estructura de inteligencia encontró nuevos espacios fuera de Europa; uno de los países señalados fue México, donde exfuncionarios estadounidenses aseguran que operaban presuntos espías rusos bajo cobertura diplomática dentro de la embajada en Ciudad de México.

La revelación volvió a generar tensión luego de que Juan González, exdirector principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden, afirmara que México se convirtió en uno de los principales centros de inteligencia extranjera vinculada a Rusia, China y Cuba .

Estados Unidos aseguró que había agentes rusos operando en México

Durante una conversación con Azteca Noticias, González sostuvo que Washington entregó información al gobierno mexicano sobre presuntos integrantes del GRU, la agencia de inteligencia militar rusa; según explicó, la lista incluía más de 20 nombres de supuestos agentes que se hacían pasar por diplomáticos dentro de la embajada rusa en Ciudad de México.

De acuerdo con González, autoridades estadounidenses insistieron en varias ocasiones sobre el tema; sin embargo, aseguró que no hubo acciones contundentes para expulsar o investigar a los presuntos operadores señalados.

#México es el nido de espías rusos más grande del mundo, advierte #EU.



Tras ser expulsados de Occidente por la invasión a Ucrania, decenas de espías rusos encontraron refugio y cobertura diplomática en territorio mexicano.



A pesar de que el gobierno de Joe Biden entregó una… pic.twitter.com/wRaWraFQZG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026

La embajada rusa aumentó su presencia diplomática en México

Uno de los puntos que más llamó la atención para agencias de inteligencia estadounidenses fue el incremento de personal diplomático ruso en México durante los últimos años; según el reporte, la embajada rusa habría sumado 36 nuevos diplomáticos pese a que la relación comercial y militar entre ambos países es limitada.

A finales de 2022, la entonces vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, confrontó a la Cancillería mexicana luego de que Washington entregara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una lista con más de 20 presuntos espías rusos que operaban con cobertura diplomática.

Especialistas consultados por autoridades estadounidenses consideraron que el crecimiento no correspondía únicamente a actividades diplomáticas normales; además, advirtieron sobre posibles operaciones relacionadas con inteligencia, desinformación, vigilancia y ciberataques.

Cuba también aparece en las alertas de inteligencia

El reporte también apunta hacia Cuba; agencias estadounidenses consideran que La Habana se ha convertido en una plataforma estratégica de inteligencia para Rusia y China dentro de América Latina.

En ese contexto fue mencionado Eugenio Martínez Enríquez, actual embajador cubano en México, quien anteriormente fue acusado en Estados Unidos por presuntamente participar en agresiones contra manifestantes durante protestas frente a instalaciones diplomáticas cubanas en Washington en el año 2000.

Además, autoridades estadounidenses señalaron que tanto Martínez Enríquez como su esposa, Joana Tablada de la Torre, formarían parte de estructuras vinculadas al aparato diplomático e inteligencia cubano, información que fue publicada por la Office of Cuba Broadcasting, organismo ligado al gobierno estadounidense.

Exjefe militar de EU mantuvo sus declaraciones sobre México

Otro de los personajes mencionados fue el general Glen VanHerck, exjefe del Comando Norte de Estados Unidos, quien años atrás había advertido sobre la presencia de operadores rusos y chinos en territorio mexicano.

Aunque evitó ampliar detalles recientemente, el militar sostuvo que mantiene las declaraciones realizadas en 2022; mientras tanto, el tema volvió a encender preocupación sobre el papel de México dentro del tablero geopolítico entre Estados Unidos, Rusia, China y Cuba.