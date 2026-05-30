Elecciones en Colombia: vaticinan que será el adiós de Gustavo Petro y la izquierda

Este 31 de mayo, los colombianos tendrán elecciones presidenciales para elegir al relevo de Gustavo Petro y llegan a las urnas en un ambiente de polarización, miedo, y reclamos.

El sector de centro que votó de forma masiva por él en 2022, hoy casi ha desaparecido y a cuatro años, descubrió que su gobierno resultó menos moderado de lo que esperaban.

Algunos ciudadanos se sienten decepcionados, algunos han migrado a la derecho o al centro derecha. Estas inconformidades con el gobierno de Gustavo Petro, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella la supieron capitalizar, pues sus propuestas ante la inseguridad y la violencia en el país se centran en fortalecer a la empresa privada como generador de empleo y el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos, aliado histórico en la estrategia del combate a las drogas y que ha visto vivido una crisis en los últimos años, en cabezado por Petro.

Prevén que jornada electoral de Colombia termine con balotaje

De acuerdo con las últimas encuestas, es probable que haya una segunda vuelta y está en riesgo la continuidad de Gustavo Petro.

Este balotaje se realizaría el próximo 21 de junio, donde algunas cifras prevén que sea Paloma Valencia quien resulte la vencedora, a pesar de tener las mismas cifras que su adversario político Abelardo.

Este 31 de mayo están llamados a las urnas 41 millones de colombianos y se considera que estas elecciones sean una de las más concurridas en la historia de Colombia.