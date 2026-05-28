China lanza nave espacial Shenzhou-23 para establecer nuevo récord de permanencia en órbita e impulsar ciencia espacial

El 24 de mayo por la noche, tiempo de Beijing, ha comenzado un nuevo capítulo del programa espacial chino con el lanzamiento de la misión Shenzhou-23. La nave espacial, a bordo de un cohete portador Gran Marcha-2F, despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

La tripulación de la Shenzhou-23 está compuesta por el comandante de la misión, Zhu Yangzhu, junto con los astronautas Zhang Zhiyuan y Li Jiaying (Lai Ka-ying en cantonés). Los tres astronautas son, respectivamente, un ingeniero de vuelo, un piloto de naves espaciales y una especialista en carga útil.

Según la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, la tripulación de Shenzhou-21 a bordo de Tiangong abrió la escotilla el lunes a las 05:13 hora de Beijing y dio la bienvenida a los tres taikonautas de la nave espacial Shenzhou-23, con lo que comenzó una nueva ronda de cambio de tripulación en órbita.

Las dos tripulaciones tomaron fotografías grupales de la octava reunión en el espacio en la historia aeroespacial de China. También llevarán a cabo labores de relevo a bordo de la estación espacial.

¿Quiénes integran la tripulación de la nave especial?

Entre los tres taikonautas de la Shenzhou-23, Zhu participó en la misión espacial Shenzhou-16. Zhang y Li pertenecen al tercer y cuarto grupo de astronautas, respectivamente, y esta es su primera misión espacial. Antes de ser seleccionados, Zhang era piloto de la Fuerza Aérea y Li trabajaba en la Policía de Hong Kong.

Li ha hecho historia al convertirse en la primera astronauta de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de China en viajar al espacio, y también es la cuarta mujer astronauta del país en llegar al espacio, siguiendo los pasos de Liu Yang, Wang Yaping y Wang Haoze.

Experta en informática y exintegrante de la policía hongkonesa, Li participó anteriormente en investigaciones contra delitos cibernéticos complejos. Académicos y antiguos colegas destacaron su capacidad analítica, disciplina y trabajo en equipo como cualidades clave para la misión.

“Como una persona común y corriente de Hong Kong, poder unirme al equipo de astronautas y ser escogida para esta misión representa una oportunidad que nunca me atreví a soñar. Mi corazón está lleno de gratitud y honor”, afirmó Li antes de emprender su viaje hacia el espacio.

