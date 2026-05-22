Xizang baila: Así se vive el flashmob en Changdu

Situada en el este de la Región Autónoma china de Xizang, bañada por el río Lancang y rodeada de montañas nevadas, Changdu es una tierra donde confluyen diversas culturas y tradiciones milenarias, con gente hospitalaria y llena de vida. Aquí, en esta ciudad tibetana, la música y la danza son inseparables. Ambas se entrelazan en cada celebración, reunión familiar y rincón de valles y montañas.

Con este flashmob te invitamos a sentir la belleza del instrumento local “xianzi” y la danza “guozhuang”. El xianzi es un instrumento de cuerda frotada, de tono cálido y melódico. Su sonido evoca la calidez de las reuniones junto al fuego y la alegría contagiosa de la comunidad. El guozhuang es una danza circular alegre: todos bailan en círculo, marcando el ritmo con los pies y moviendo los brazos con soltura. El círculo que forman los participantes simboliza la unión y la armonía, y cada paso firme marca el ritmo con energía.

El ritmo de Xizang se siente de manera colectiva en Changdu



Damos las gracias al Grupo de Arte y Cultura Kangba de Changdu, al Centro de Arte Popular de Changdu, al Grupo Artístico del Distrito de Karuo y al Equipo Matang Zhuoqin de Changdu por hacer posible este momento.

Ven, gira con la música, pisa fuerte, canta y baila al ritmo más auténtico de Xizang. No importa si no conoces los pasos, porque el sonido del xianzi invita a moverse y el guozhuang se aprende con el corazón. Puedes aplaudir, lanzar un grito de alegría o simplemente moverte con la música. Solo tienes que seguir el ritmo y dejarte llevar por la energía del grupo. Entre risas, cantos y pasos firmes, todos se convierten en un gran abrazo colectivo. La magia del momento no está en la perfección de los movimientos, sino en la conexión sincera entre las personas.

¿Te lo vas a perder?

