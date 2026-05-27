Gobierno vuelve a descalificar a medios críticos pese a solicitudes de extradición enviadas por EU contra narcopolíticos

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la presidente Claudia Sheinbaum volvió a cuestionar el trabajo de medios críticos y aseguró que las investigaciones y reportes difundidos sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el narcotráfico forman parte de información falsa; sin embargo, el tema escaló después de que periodistas y analistas retomaran declaraciones recientes de funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos .

La polémica gira alrededor de presuntas investigaciones abiertas contra actores políticos mexicanos señalados por autoridades estadounidenses; además, volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre transparencia, cooperación bilateral y libertad de prensa en medio de tensiones entre el gobierno mexicano y medios de comunicación críticos.

Funcionarios de Estados Unidos endurecen discurso sobre narcotráfico

En distintos pronunciamientos recientes, funcionarios estadounidenses han insistido en la existencia de vínculos históricos entre organizaciones criminales y actores políticos en México; entre ellos aparecen declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como del director de la DEA, Terrance Cole, y del secretario de Justicia, Todd Blanche.

Durante una entrevista, Todd Blanche aseguró que “no hay duda” de que narcotraficantes y funcionarios de alto rango en México mantuvieron relaciones durante años; además, recordó que en semanas recientes se anunció una acusación relacionada con un gobernador mexicano investigado en Nueva York.

El funcionario también explicó que parte de las investigaciones podría fortalecerse con testimonios de líderes criminales trasladados recientemente a Estados Unidos; según dijo, algunos de ellos podrían colaborar con autoridades estadounidenses y proporcionar nueva información para futuras acusaciones.

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La presidente volvió a descalificar el trabajo periodístico y a negar las acusaciones contra los narcopolíticos, pese a las solicitudes de captura y extradición enviadas por #EU



Funcionarios como Mullin, Cole y Blanche han entregado pruebas claras, pero la 4T insiste en… pic.twitter.com/P8dtFbyLL0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Crece presión política tras declaraciones de autoridades estadounidenses

Las declaraciones provocaron nuevas reacciones en México; periodistas y comentaristas cuestionaron si el gobierno federal continuará exigiendo pruebas públicas a Washington o si las investigaciones abiertas en Estados Unidos aumentarán la presión política sobre integrantes de la llamada Cuarta Transformación.

El tema también volvió a tensar la relación entre el gobierno mexicano y medios de comunicación que han dado seguimiento a las acusaciones; desde distintos espacios informativos se insistió en que continuarán publicando reportajes e investigaciones relacionadas con seguridad, narcotráfico y presuntos vínculos políticos.

Mientras tanto, la discusión sigue creciendo tanto en México como en Estados Unidos; por un lado, el gobierno federal acusa campañas de desinformación, pero del otro continúan apareciendo declaraciones oficiales, investigaciones judiciales y señalamientos relacionados con presuntas redes de protección política al crimen organizado.