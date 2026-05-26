Juan Carlos Monedero participa en la Suprema Corte de México mientras arrastra denuncias y escándalos en España

El político español Juan Carlos Monedero reapareció en México como invitado para hablar sobre democracia y fascismo en instalaciones de la Suprema Corte. La escena no pasó desapercibida; se trata de uno de los personajes más visibles de la izquierda en España y de una figura históricamente ligada al chavismo venezolano, ahora rodeado por polémicas que han golpeado su imagen pública en Europa.

Su presencia volvió a generar debate porque ocurre en medio de la discusión sobre la supuesta injerencia extranjera en asuntos políticos mexicanos; mientras desde el oficialismo se impulsan discursos contra influencias externas, uno de los fundadores de ‘Podemos’ apareció en un espacio institucional del máximo tribunal del país.

Durante su participación, Monedero habló sobre democracia, polarización y el momento político internacional; sin embargo, el foco rápidamente se trasladó a las investigaciones y denuncias que enfrenta en España por presunta violencia sexual y comportamientos inapropiados con mujeres, incluyendo alumnas de la Universidad Complutense de Madrid.

Monedero quedó bajo investigación tras denuncias en España

El exdirigente de ‘Podemos’ fue señalado en 2025 por distintos testimonios relacionados con presuntas conductas inapropiadas; las acusaciones provocaron que la propia Universidad Complutense abriera expedientes internos para revisar el caso.

Además, integrantes de Podemos reconocieron públicamente que Monedero había sido apartado de actividades desde 2023 después de recibir versiones y testimonios en su contra; aunque el político español rechaza las acusaciones, el caso ya se convirtió en uno de los episodios más delicados para la izquierda española en los últimos años.

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La controversia creció todavía más después de que circulara un video donde periodistas intentan cuestionarlo sobre las denuncias; en las imágenes se observa un momento tenso cuando Monedero reacciona molesto ante preguntas relacionadas con presunta violencia sexual.

La visita de Monedero desata debate político en México

La aparición del fundador de ‘Podemos’ en la Suprema Corte también abrió cuestionamientos dentro del escenario político mexicano; críticos señalaron la contradicción de abrir espacios institucionales a una figura extranjera vinculada al chavismo mientras se mantiene el discurso contra la intervención política internacional.

Monedero fue uno de los ideólogos que ayudó a construir el discurso político que posteriormente dio origen a ‘Podemos’ en España; con el paso de los años, su figura quedó asociada a movimientos de izquierda populista y a gobiernos latinoamericanos cercanos al chavismo venezolano.

Ahora, su visita a México ocurre en medio de un clima político tenso y bajo el peso de investigaciones que continúan afectando su reputación pública; para distintos sectores, el episodio volvió a exhibir la delgada línea que existe entre afinidad ideológica e influencia política internacional.