Escándalo del caso Plus Ultra escala en España; hallazgo de joyas vuelve a poner a Zapatero bajo presión
José Luis Rodríguez Zapatero quedó bajo presión por presunto lavado de dinero tras hallazgo de joyas y documentos en investigación del caso Plus Ultra en España.
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió al centro de la polémica después de que su nombre apareciera relacionado con el caso Plus Ultra, una investigación que sacudió nuevamente la política española por presuntas operaciones de tráfico de influencias, lavado de dinero y gestiones políticas ligadas al rescate millonario otorgado a la aerolínea durante la pandemia.
Las sospechas crecieron tras revelarse transferencias millonarias hacia empresas vinculadas a personas de su entorno; además, las autoridades investigan presuntas gestiones realizadas para facilitar apoyos financieros a la compañía aérea en medio de la crisis sanitaria.
Aunque Zapatero rechaza cualquier irregularidad, el caso ya comenzó a impactar directamente su imagen pública y su círculo político más cercano.
Hallan joyas y relojes durante cateo en oficina de Zapatero
Uno de los momentos que más llamó la atención en España ocurrió durante un cateo realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; agentes localizaron una caja fuerte dentro del despacho del exmandatario y, al abrirla, encontraron centenares de joyas, relojes, brazaletes y pulseras que ahora forman parte de las diligencias del caso.
De acuerdo con reportes difundidos en medios españoles, inicialmente la secretaria del exdirigente socialista se habría negado a abrir la caja fuerte; sin embargo, terminó accediendo ante la solicitud de las autoridades.
Posteriormente aseguró que las piezas pertenecen a Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, y que provienen de herencias familiares y regalos recibidos durante viajes internacionales.
Pese a ello, la investigación continúa avanzando y las autoridades mantienen bajo análisis distintos documentos y movimientos financieros relacionados con el caso Plus Ultra; mientras tanto, el exlíder del PSOE insiste en que nunca ha participado en sociedades mercantiles ni en operaciones irregulares dentro o fuera de España.
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El caso revive críticas contra el círculo político de Zapatero
La polémica también volvió a poner sobre la mesa la relación política que Zapatero mantuvo durante años con gobiernos de izquierda latinoamericanos, especialmente con el chavismo venezolano; para sus aliados, se trató de labores diplomáticas y de mediación internacional, pero para sus críticos representó una postura indulgente frente a gobiernos acusados de corrupción y autoritarismo.
Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011 bajo un discurso progresista enfocado en el diálogo político; sin embargo, con el paso del tiempo, su figura quedó marcada por divisiones profundas dentro de la política española y por señalamientos constantes de sectores opositores.
Ahora, el Tvuelve a colocar su nombre en el centro del debate público; mientras algunos defienden su trayectoria política, otros consideran que el escándalo representa el reflejo de una izquierda señalada por presuntas redes de poder, influencias y favores políticos detrás de las estructuras gubernamentales.