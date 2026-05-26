Escándalo del caso Plus Ultra escala en España; hallazgo de joyas vuelve a poner a Zapatero bajo presión

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió al centro de la polémica después de que su nombre apareciera relacionado con el caso Plus Ultra , una investigación que sacudió nuevamente la política española por presuntas operaciones de tráfico de influencias, lavado de dinero y gestiones políticas ligadas al rescate millonario otorgado a la aerolínea durante la pandemia.

Las sospechas crecieron tras revelarse transferencias millonarias hacia empresas vinculadas a personas de su entorno; además, las autoridades investigan presuntas gestiones realizadas para facilitar apoyos financieros a la compañía aérea en medio de la crisis sanitaria.

Aunque Zapatero rechaza cualquier irregularidad , el caso ya comenzó a impactar directamente su imagen pública y su círculo político más cercano.

Hallan joyas y relojes durante cateo en oficina de Zapatero

Uno de los momentos que más llamó la atención en España ocurrió durante un cateo realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; agentes localizaron una caja fuerte dentro del despacho del exmandatario y, al abrirla, encontraron centenares de joyas, relojes, brazaletes y pulseras que ahora forman parte de las diligencias del caso.

De acuerdo con reportes difundidos en medios españoles, inicialmente la secretaria del exdirigente socialista se habría negado a abrir la caja fuerte; sin embargo, terminó accediendo ante la solicitud de las autoridades.

Posteriormente aseguró que las piezas pertenecen a Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, y que provienen de herencias familiares y regalos recibidos durante viajes internacionales.

Pese a ello, la investigación continúa avanzando y las autoridades mantienen bajo análisis distintos documentos y movimientos financieros relacionados con el caso Plus Ultra; mientras tanto, el exlíder del PSOE insiste en que nunca ha participado en sociedades mercantiles ni en operaciones irregulares dentro o fuera de España.

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El caso revive críticas contra el círculo político de Zapatero

La polémica también volvió a poner sobre la mesa la relación política que Zapatero mantuvo durante años con gobiernos de izquierda latinoamericanos, especialmente con el chavismo venezolano; para sus aliados, se trató de labores diplomáticas y de mediación internacional, pero para sus críticos representó una postura indulgente frente a gobiernos acusados de corrupción y autoritarismo.

Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011 bajo un discurso progresista enfocado en el diálogo político; sin embargo, con el paso del tiempo, su figura quedó marcada por divisiones profundas dentro de la política española y por señalamientos constantes de sectores opositores.

Ahora, el Tvuelve a colocar su nombre en el centro del debate público; mientras algunos defienden su trayectoria política, otros consideran que el escándalo representa el reflejo de una izquierda señalada por presuntas redes de poder, influencias y favores políticos detrás de las estructuras gubernamentales.