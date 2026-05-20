Raúl Castro, Zapatero y Maduro bajo presión: las investigaciones que agitan a América Latina

Una nueva ola de acusaciones desde Estados Unidos ha puesto en el centro de la polémica a figuras políticas de España, Cuba y Venezuela, entre ellas José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolás Maduro y Raúl Castro.

¿Ahora qué pasa con Morena?

La tormenta no debe dejar dormir en palenque. El Rocha a salto de mata y a los otros socios de López en España y Venezuela los van a meter a la cárcel.

Al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los grandes patrocinadores de Morena, lo acusaron de lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Los otros amigos de López, Nicolás Maduro y Alex Saab, presos en Estados Unidos, están diciendo todo lo que saben del fraude en Segalmex y su triangulación criminal en Venezuela, y lo que faltaba, el líder de la inspiración morenista, la dictadura cubana, Raúl Castro, fue acusado de asesinato por Estados Unidos.

“Hoy estamos anunciando una acusación que imputa a Raúl Castro y varios más de conspiración para matar a estadounidenses”, dijo Todd Blanche, secretario de Justicia EU.

Acusación del Departamento de Justicia, el mismo que anda tras los narcopolíticos mexicanos

Fue por el derribo de dos aviones civiles en 1996 de la organización “Hermanos al Rescate”, en el que murieron cuatro personas. Fue durante una misión para ayudar a balseros que estaban escapando de la dictadura castrista.

“Con mucha esperanza de que hoy sea un paso para buscar la justicia para nuestros familiares. Tener lo que hemos buscado 30 años, justicia”, dijo Marlene Alejandra Triana, hija de piloto de “Hermanos al Rescate”.

Pero no solo eso, las acusaciones contra Castro son la pieza fundamental para desmantelar la dictadura cubana y sus millonarios negocios.

Así es, van también sobre una empresa denominada GAESA con la que el ejército y la dictadura de Díaz-Canel se han enriquecido y han arrastrado a la pobreza a todos los cubanos.

“Cuba está controlada por GAESA, un estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite”, mencionó Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. El dominio socialista de América Latina se va derrumbando.