¡Histórico debut! Papa León XIV se pone al volante del primer Ferrari eléctrico

La modernidad no está peleada con la religión y para prueba el papa León XIV, quien probó el primer Ferrari totalmente eléctrico durante una audiencia privada en Castel Gandolfo, Italia; una zona conocida por ser la residencia de verano de los papas.

Papa León XIV demuestra su afición a los autos

El flamante auto llegó cubierto de una funda roja, y ante la presencia del papa León XIV, quedó al descubierto, con el objetivo de mostrar en primicia cómo luce el imponente Ferrari.

El primer coche completamente eléctrico en la historia de la marca, por lo que el pontífice no dudó ni un segundo en subirse a la máquina tecnológica, en inmediaciones de su residencia de descanso.

Pope Leo XIV tests drives the new Ferrari Luce, the Prancing Horse's first fully electric car, and its first with five seats.



The Pope didn’t get to keep the car, probably didn’t like the handling, you know prefers American, however Ferrari President John Elkann gave the car's… pic.twitter.com/3R181O9FsG — Catholic Sat (@CatholicSat) May 26, 2026

En un primer momento, el papa León XIV examinó muy de cerca todas las características del auto, escuchando atentamente al presidente de Ferrari, John Elkann, pero el momento más emocionante fue cuando el sumo pontífice se subió al auto.

Ferrari no logra convencer a los mercados

De cero a cien en apenas dos punto cinco segundos y una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora. Así fue presentado el nuevo Ferrari Luce, el modelo con el que la marca italiana busca acelerar su transición hacia la electrificación.

Sin embargo, ni la expectación ni la bendición papal lograron convencer a los mercados. Tras su presentación, las acciones de Ferrari cayeron más de ocho por ciento en la Bolsa de Milán.

El escepticismo crece entre inversionistas y analistas, que dudan del impacto que podría tener el giro eléctrico en una marca históricamente asociada al rugido de los motores y la exclusividad deportiva.

