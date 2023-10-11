¿Quién era Cartola y por qué Google lo conmemora con un doodle?

Este 11 de octubre, Google conmemora a Cartola con un doodle bastante colorido; en ese sentido, es importante conocer la importancia de este músico, originario de Brasil, el cual reinventó la Samba.

Su equipo favorito, Fluminense, lanzó un uniforme como homenaje a Cartola.

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¿Quién fue cartola?

El 11 de octubre de 1908 nació Angenor de Oliveira en un rincón de Río de Janeiro, en Brasil, después sería conocido como Cartola y pasaría a la historia por su amor a la música, específicamente la Samba. Murió el 30 de noviembre de 1980 y fue un cantante, compositor y guitarrista, considerado por muchos como el mejor sambista en la historia de la música brasileña.

Google celebró el 115 aniversario del nacimiento de Cartola con un doodle colorido, representado con lentes, característico del brasileño y también con su guitarra y otros instrumentos.

Desde niño se interesó por la samba y aprendió a tocar el cavaquinho y la guitarra con su padre. A causa de dificultades financieras, la familia del sambista se vio obligada a mudarse a Mangueira, donde el joven ingresó al mundo de la delincuencia, la bohemia y la samba.

O samba, a paixão e as cores se entrelaçam nessa homenagem a um ícone do Rio de Janeiro!



A nova camisa do Fluminense é uma celebração à vida de Cartola e à sua relação com o Tricolor das Laranjeiras. As cores verde e rosa, inspiradas na Mangueira e a poesia de Cartola costurada… pic.twitter.com/0DihtWSdRO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 11, 2023

A los 15 años murió su madre y Cartola abandonó los estudios para comenzar a trabajar como peón de obra, ahí fue cuando ganó su apodo que lo acompañaría por el resto de su vida. Finalmente, su padre lo corre de su casa, por lo que entra a una vida de ocio, bebida y enfermedades venéreas; se decía que deambulaba por la noche y dormía en trenes durante el día.

A pesar de eso, era conocido por ser uno de los mayores compositores de la zona, pues frecuentaba los bares y tiendas locales. Cuando tenía 18 años, en 1926, fundó con otros compañeros, el Bloco dos Arengueiros. Compuso la hermosa samba Pudesse meu ideal, con la que se convirtió en el campeón del carnaval de ese año.

¿Por qué le decían Cartola?

Se dice que su apodo de Cartola (sombrero de copa) se lo ganó trabajando como peón, ya que utilizaba sombreros para no mancharse de cemento.

Con el tiempo vendió más sambas compuestas por él y comienza a despegar su carrera; sin embargo, para el inicio de la década de 1940, Cartola desaparece y llega a ser dado por muerto, contrae meningitis y llega a estar tres días en coma. Deolinda, la mujer con la que vivía, muere de un ataque cardiaco y esto hace que decaiga, trabajando como lavador de coches y vigilante.

Zica, la segunda mujer de su vida, es la encargada de apoyar nuevamente a Cartola en su carrera, pues era su admiradora. Lo lleva a vivir con ella y comienza a componer y grabar sambas nuevamente, dando como resultado ser reconocido hasta el día de hoy.