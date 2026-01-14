¡Descubre cómo te afecta y protégete! Precio del dólar hoy miércoles 14 de enero de 2026

El dólar se mantuvo estable cerca de un máximo de un mes frente a una canasta de monedas principales después de los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos que estuvieron en general en línea con las estimaciones.

La moneda estadounidense se desplomó el lunes tras la amenaza del presidente Donald Trump de presentar una acusación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 14 de enero de 2026; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México!

💱 ¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.2 pesos a la compra y se vende en $18.7 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy miércoles 14 de enero de 2026.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2026! No olvides que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, que opera de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

💵 Precio del dólar canadiense hoy 14 de enero de 2026

El dólar canadiense en México se ubica en $10.75 pesos a la compra y se cotiza en $13.54 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este miércoles 14 de enero de 2026.

🌎 Precio del dólar en Tijuana hoy 14 de enero de 2026

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este miércoles 14 de enero de 2026: El dólar en Tijuana se vende en $17.82 pesos.

₿ ¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 14 de enero de 2026?

El precio del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 14 de enero de 2026 en 94 mil 912 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una pérdida del 0.47% en comparación con su cierre previo.

Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 691 mil 910 pesos por unidad, una baja del 0.48% respecto a su último cierre.

🛢️ ¿Cuál es el precio del petróleo hoy 14 de enero de 2026?

El precio del petróleo subió este miércoles por quinta sesión consecutiva ante temores a interrupciones del suministro iraní debido a un posible ataque estadounidense contra Irán, además de posibles represalias contra los intereses regionales de Estados Unidos.

Los futuros del petróleo Brent subían 85 centavos, o 1.3%, a 66.32 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 80 centavos, o 1.3%, a 61.95 dólares el barril.

Petróleo Brent: $66.32 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate: $61.95 dólares por barril

Mezcla Mexicana de Exportación: $57.15 dólares por barril.

¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

Si el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se deprecia frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

Por otra parte:



Las exportaciones estadounidenses se vuelven más baratas, beneficiando a las empresas exportadoras.