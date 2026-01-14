“Apuesto que era una buena persona...": Trump habla sobre Renee Good, asesinada por agente de ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ofreció una postura matizada sobre Renee Good , la mujer que fue asesinada a disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la semana pasada en Minneapolis.

En una entrevista con CBS Evening News , Trump señaló que considera que Good era una “persona maravillosa” bajo circunstancias normales, aunque afirmó que sus acciones el día de su asesinato “fueron bastante duras”.

On the death of Renee Nicole Good, a 37-year-old mother of three who was shot and killed by an ICE agent in Minnesota, President Trump told @TonyDokoupil, “I would bet you that she, under normal circumstances, was a very solid, wonderful person,” while adding that her “actions… pic.twitter.com/Emu31Yy02N — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 14, 2026

Las declaraciones contrastan con la postura inicial de su administración, que acusó a Good de actuar de forma violenta contra agentes federales durante un operativo migratorio.

Trump defiende a ICE y cuestiona interpretación del video

Durante la entrevista, el presidente estadounidense fue cuestionado sobre qué mensaje enviaría al padre de Good , a quien el conductor Tony Dokoupil describió como simpatizante de Trump . En su respuesta, el mandatario combinó comentarios positivos sobre Renee con elogios a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas .

Trump reiteró que la administración sostiene que Good utilizó su vehículo como un arma para intentar atropellar a agentes federales. No obstante, reconoció que el video del momento en que fue abatida “puede verse de dos maneras” y aseguró que existen versiones del material que calificó como “muy, muy malas”.

🚨 Videos don’t lie.



So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.



Watch closely: she never drove toward an agent.



The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026

Versiones encontradas sobre el asesinato de Renee Good en Minneapolis

Mientras el gobierno federal ha sostenido que Renee Good actuó de manera intencional y violenta, autoridades estatales y locales han cuestionado esa narrativa. Legisladores demócratas, entre ellos la senadora Amy Klobuchar, han señalado que la versión del gobierno federal no coincide con los videos disponibles ni con los testimonios recabados en el lugar.

These career public servants have served our state through multiple tragedies and critical investigations. We cannot allow prosecutions to be driven by politics. The family and loved ones of Renee Good deserve justice, not political attacks. pic.twitter.com/wApgMhEFVw — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) January 13, 2026

La controversia se ha intensificado debido a que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota fue impedida por el FBI de investigar el caso, lo que ha generado críticas por la falta de una pesquisa independiente.

The media continues to fail the American people in their reporting on the events in Minneapolis.



New evidence shows that the anti-ICE agitator was STALKING and IMPEDING a law enforcement operation over the course of the morning.



The evidence speaks for itself. The legacy media… pic.twitter.com/0enstqGkhq — Homeland Security (@DHSgov) January 10, 2026

Asesinato de Renee Good: El caso que detonó protestas y tensiones políticas en Estados Unidos

Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, fue asesinada durante un operativo federal que forma parte de lo que el Departamento de Seguridad Nacional ha descrito como la mayor acción migratoria realizada en Minneapolis.

El caso provocó protestas en varias ciudades y un aumento en la presión política sobre la administración Trump. La tensión escaló esta semana cuando seis fiscales federales de Minnesota renunciaron en protesta por una directriz del Departamento de Justicia que les pidió investigar a la viuda de Good, Becca Good, por presuntos vínculos con grupos activistas.