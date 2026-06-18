¿Se mueve el dólar? Consulta los indicadores financieros y tipo de cambio HOY en México

¿Vas a comprar dólares, enviar dinero o realizar alguna operación financiera? El precio del dólar en México registró sus primeros movimientos de la jornada de hoy jueves 18 de junio de 2026, por lo que conocer el tipo de cambio actualizado puede ayudarte a tomar mejores decisiones.

El dólar estadounidense subió a su nivel más alto en más de un año después de que una postura restrictiva de la Reserva Federal provocara apuestas sobre subidas de tipos, mientras que la debilidad del yen generó advertencias verbales de funcionarios japoneses.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Banco Azteca?

Si estás buscando cambiar divisas, estos son los valores de referencia en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy jueves 18 de junio de 2026:

Dólar hoy en Banco Azteca: $16.05 pesos a la compra

Dólar en Banco Azteca hoy: $18.04 pesos a la venta.

Recuerda que las sucursales de Banco Azteca operan generalmente de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, facilitando las operaciones de compra y venta de moneda extranjera.

Precio del dólar hoy en Tijuana

¿Cruzarás la frontera? El precio del dólar en Tijuana, uno de los indicadores más consultados por quienes realizan compras o actividades comerciales con Estados Unidos, se ubica en:

Dólar hoy en Tijuana: $17.39 pesos a la venta

Recuerda que el comportamiento del tipo de cambio en la frontera suele ser distinto al promedio nacional debido al intenso intercambio comercial y turístico entre ambos países.

¿Cómo está el dólar canadiense hoy?

El dólar canadiense también presenta movimientos durante esta jornada; las cotizaciones referenciales son:

Dólar canadiense a la compra: $10.45 pesos

Dólar canadiense a la venta: $13.29 pesos

Cabe señalar que esta divisa es una de las más consultadas por viajeros, inversionistas y empresas que mantienen relaciones comerciales con Canadá.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 18 de junio de 2026?

Las criptomonedas continúan mostrando volatilidad en los mercados internacionales; el precio del Bitcoin hoy inició la jornada en:



64 mil 350 dólares estadounidenses por unidad



1 millón 116 mil 516 pesos mexicanos por unidad.

El comportamiento de esta criptomoneda observado muy de cerca por inversionistas debido a su influencia en el mercado de activos digitales.

Precio del petróleo hoy 18 de junio de 2026

El precio del petróleo hoy cayó más del 1%, alcanzando su nivel más bajo desde el primer día de negociación de la guerra con Irán, ya que un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y aliviar las sanciones contra Teherán mejoró las perspectivas de la oferta mundial; las cotizaciones de referencia son:



Petróleo Brent : 78.53 dólares por barril



: 78.53 dólares por barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 75.31 dólares por barril



(WTI): 75.31 dólares por barril Mezcla Mexicana de Exportación: 73.74 dólares por barril.

¿Qué pasa si sube el Índice Dólar?

Cuando el Índice Dólar aumenta, la moneda estadounidense suele fortalecerse frente a otras divisas como el euro, el yen, la libra esterlina y el dólar canadiense. Esto puede encarecer las exportaciones estadounidenses en mercados internacionales, mientras que las importaciones hacia Estados Unidos tienden a ser más baratas para los consumidores de ese país.

Por ello, el comportamiento del dólar sigue siendo uno de los indicadores económicos más importantes para empresas, inversionistas y millones de personas que realizan operaciones financieras diariamente.