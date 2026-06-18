Que no te mientan: ¡Gasolina en más de 29 pesos! Consulta el precio REAL hoy en México

Si piensas cargar combustible durante la jornada de hoy jueves 18 de junio de 2026, conocer el precio de la gasolina en México puede ayudarte a organizar mejor tus gastos, además de calcular cuánto dinero vas a necesitar para poder llenar el tanque de tu vehículo.

En este reporte de Azteca Noticias se basa en los datos más recientes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), estos son los precios promedio de los combustibles que se registran durante la jornada del día de hoy en el país.

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy en México?

Los precios nacionales promedio de los combustibles para este jueves 18 de junio de 2026 son los siguientes:

Gasolina Magna: $23.69 pesos por litro



Gasolina Premium: $28.49 pesos por litro



Diésel: $27.15 pesos por litro



Es importante recordar que estos costos pueden variar dependiendo del estado, municipio o estación de servicio; sin embargo, representan una referencia útil para millones de automovilistas que monitorean diariamente los precios de la gasolina.

Precio de gasolina hoy jueves (18 de junio de 2026) en México|Pexels

Precio de la gasolina hoy en CDMX

En la Ciudad de México, los combustibles mantienen precios ligeramente por debajo del promedio nacional:

Gasolina Regular (Magna): $23.81 pesos por litro



Gasolina Premium



Diésel: $26.99 pesos por litro.

La capital del país se destaca como una de las zonas con los precios más bajos para los consumidores.

¿Dónde está la gasolina más barata hoy?

El Edomex se mantiene como una de las entidades con los precios más accesibles, particularmente en la gasolina Magna. En contraste, el estado de Nuevo León registra uno de los precios más altos para la gasolina Premium, alcanzando los $29.50 pesos por litro.

Para los transportistas, empresas y conductores particulares, seguir la evolución diaria del precio de los combustibles se ha convertido en una herramienta clave para la planeación financiera.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy?

Con base en los precios promedio nacionales, estos son los costos aproximados para llenar distintos tipos de tanque:



Tanque de 45 litros (Magna): $1,080 pesos



Tanque de 45 litros (Premium): $1,060 pesos



Tanque de 65 litros (Magna): $1,561 pesos



Tanque de 65 litros (Premium): $1,661 pesos.

Estos cálculos permiten dimensionar el impacto que tiene el precio de la gasolina en el presupuesto de las familias mexicanas durante junio de 2026.

La gasolina en México sigue siendo uno de los principales gastos para millones de familias mexicanas|REUTERS

Precio del Gas Natural Vehicular hoy

Mínimo: $10.99 pesos por litro



Promedio: $12.60 pesos por litro



Máximo: $14.49 pesos por litro.

Así está la gasolina hoy en Jalisco

Precio de la Magna: $24.00 pesos por litro



Precio de la Premium: $29.31 pesos por litro



Precio del Diésel: $27.30 pesos por litro.

Gasolina hoy en Nuevo León

Gasolina Magna: $24.03 pesos por litro



Gasolina Premium: $29.50 pesos por litro



Diésel: $27.08 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en el Estado de México

Para quienes buscan el precio de la gasolina en Edomex, los costos promedio son:

Gasolina Regular: $23.66 pesos por litro



Gasolina Premium: $28.06 pesos por litro



Diésel: $26.80 pesos por litro.

La gasolina es uno de los principales gastos para miles de hogares mexicanos y mantenerse informado sobre las variaciones diarias del mercado energético resulta fundamental para tomar mejores decisiones de consumo en el día a día.

