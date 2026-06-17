¿Subió o bajó? Descubre el precio del dólar hoy: tipo de cambio en México

El dólar subió ligeramente frente a la mayoría de las principales divisas durante la apertura de hoy miércoles, antes de la primera decisión política de la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh, que podría generar cierta volatilidad a medida que los inversores se adaptan a un nuevo estilo de formulación y comunicación de políticas.

¿Necesitas conocer el precio del dólar hoy en México? En Azteca Noticias te presentamos el tipo de cambio durante la jornada de este miércoles 17 de junio de 2026.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Banco Azteca?

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $16.00 a la compra y se vende en $17.94 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy miércoles 17 de junio de 2026.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2026! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante esta jornada de este jueves, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca.

Si cambiar tu dinero durante este miércoles puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca|Banco Azteca

Precio del Dólar Canadiense hoy 17 de junio de 2026

El precio del dólar canadiense en México se ubica en $10.45 a la compra, mientras se cotiza en $13.29 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de jueves 17 de junio de 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy miércoles 17 de junio de 2026

¿Vas pa’l otro lado? ¡Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana! Durante esta jornada de hoy miércoles 17 de junio de 2026, el dólar hoy en Tijuana se vende en $17.21 pesos.

Hoy miércoles 17 de junio de 2026, el dólar hoy en Tijuana se vende en $17.21 pesos|“Cotización.co”

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 17 de junio de 2026?

El precio del Bitcoin comenzó la jornada de hoy miércoles 17 junio de 2026 en 65 mil 192 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una pérdida del 0.64% en comparación con su cierre previo.

Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 120 mil 119 pesos por unidad, una baja del 0.82% respecto a su último cierre.

Precio del petróleo hoy 16 de junio de 2026

El precio del petróleo subió más del 1% el miércoles después de que el presidente Donald Trump amenazara con reanudar los bombardeos contra Irán si no se "comportaba", pero se mantuvieron cerca de mínimos de tres meses, ya que la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre un exceso de oferta el próximo año.



Precio del petróleo (Bent): 79.89 dólares por barril



Precio del petróleo (WTI): 76.94 dólares por barril



Precio del petróleo (Mezcla mexicana): 73.05 dólares por barril.

Los futuros del crudo Brent subieron 93 centavos, o alrededor del 1,2%, hasta los 79,89 dólares por barril a las 13:08 GMT, y el West Texas Intermediate estadounidense ganó 79 centavos, o el 1%, hasta los 76,84 dólares|Azteca Noticias

¿Qué pasa si el Índice Dólar aumenta?

El precio del dólar estadounidense se apreciará frente a las siguientes monedas: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se tornarán más caras en estos mercados, situación que podría afectar negativamente a las empresas exportadoras.

Respecto de las importaciones a Estados Unidos, estas se volverán más baratas, una situación que podría beneficiar a los consumidores locales.