¿Inviertes en BMV? Precio del dólar y tipo de cambio hoy 13 de noviembre en México

El dólar estadounidense se debilitó el jueves 13 de noviembre de 2025, después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno.

descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas.

💵 ¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.90 a la compra y se vende en $18.95 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy jueves 13 de noviembre de 2025.

Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

El dólar se debilitó el jueves después del acuerdo para poner fin al cierre del gobierno|Banco Azteca

🇨🇦 Precio del dólar canadiense hoy 13 de noviembre de 2025

El precio del dólar canadiense en México se ubica en $11.15 a la compra y se cotiza en $13.85 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este jueves 13 de noviembre de 2025.

🏙️ Precio del dólar en Tijuana hoy 13 de noviembre de 2025

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este jueves 13 de noviembre de 2025: El dólar hoy en Tijuana se vende en $18.31 pesos.

Si te encuentras en el norte de México, aquí te presentamos el precio del dólar hoy en Tijuana|“Cotización.co”

₿ ¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 13 de noviembre de 2025?

El precio del Bitcoin hoy inició la jornada de este jueves 13 de noviembre de 2025 en 102,517 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un aumento del 0.84% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, el precio de la criptomoneda (BTC) en México abrió el día, ubicándose en 1 millón 871 mil 372 pesos por unidad.

El precio del Bitcoin hoy inició la jornada de este jueves 13 de noviembre de 2025 en 102,517 dólares estadounidenses|“Google”

🛢️ ¿Cuál es el precio del petróleo hoy 13 de noviembre de 2025?

El precio del petróleo subió ligeramente el jueves 13 de noviembre de 2025, tras una pausa después de las importantes pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores sopesaban la preocupación por el exceso de oferta mundial con las inminentes sanciones contra la rusa Lukoil.

Los futuros del Brent subieron 32 centavos, hasta los 63.03 dólares por barril, tras caer un 3.8% el día anterior. El crudo estadounidense West Texas Intermediate aumentó 28 centavos, hasta los 77 dólares por barril, tras un descenso del 4.2% el miércoles.

Petróleo Brent: $63.03 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate: $77.00 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: $55.94 dólares por barril.

Precio del petróleo Brent y Weste Texas Intermediate hoy jueves 13 de noviembre

📉 ¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

En caso de que el Índice Dólar disminuya, el precio del dólar se depreciará frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

Por otra parte, las exportaciones estadounidenses se volverán más baratas en dichos mercados, situación que podría beneficiar a las empresas exportadoras. Sin embargo, las importaciones a Estados Unidos se volverán más caras, lo que podría afectar negativamente a los consumidores locales.