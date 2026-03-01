¿WhatsApp le dice adiós a tu celular? Por esta razón podrías perder la aplicación en marzo; cómo evitarlo

WhatsApp, una de las redes sociales más utilizada del mundo, podría dejar de funcionar en algunos celulares a partir de marzo 2026 debido a cambios en la plataforma de mensajería, pero ¿qué dispositivos se quedarán sin la aplicación?

Por esta razón WhatsApp podría dejar de funcionar en algunos celulares en marzo

¡Atención, usuarios! La razón por la que WhatsApp podría desaparecer en algunos celulares se debe a las actualizaciones de la plataforma de mensajería, pues algunas de las nuevas herramientas y funciones requieren una mayor capacidad de hardware; en ocasiones dejan de ser compatibles.

Por otro lado, y como una forma de priorizar la seguridad, Meta va eliminando los dispositivos de su lista, garantizando a las y los usuarios que siguen activos cuenten con un nivel de protección más elevado contra los ciberataques y otros riesgos.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir de marzo 2026

Esta es la lista completa de celulares Android y iPhone que podrían quedarse sin WhatsApp a partir del 1 de marzo 2026, ¿está el tuyo?

ANDROID



Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (1ra generación)

iOS



iPhone 6

iPhone Plus y sus predecesores

¿Cómo evitar perder WhatsApp en tu celular en marzo 2026?

Para no perder WhatsApp, los celulares Android deben contar con la actualización “Android 5.o” o versiones posteriores, mientras los dispositivos de Apple deben contar con “iOS 15.1” o versiones posteriores.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

Si tu Android o iPhone, está en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de diciembre 2025, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos, sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones; sin embargo, la aplicación seguirá en los dispositivos de los celulares que están en la lista negra.