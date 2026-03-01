¿Afecta el ataque de EU a Irán? Este es el precio de la gasolina en México hoy 1 de marzo

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte de México se encuentra el precio más bajo del combustible para este domingo 1 de marzo de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este 1 de marzo de 2026, los precios promedio a nivel nacional se ubican en:

Gasolina Regular: 23.23 pesos por litro

23.23 pesos por litro Gasolina Premium : 25.61 pesos por litro

: 25.61 pesos por litro Diésel: 26.23 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 1 de marzo de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 1 de marzo de 2026

En la Ciudad de México, los costos por litro son:

Regular : 23.36 pesos

: 23.36 pesos Premium : 25.89 pesos

: 25.89 pesos Diésel: 25.99 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 1 de marzo de 2026

En el Estado de México, los precios se colocan en:

Regular : 23.51 pesos

: 23.51 pesos Premium : 25.27 pesos

: 25.27 pesos Diésel: 25.81 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 1 de marzo de 2026

En Guadalajara:

Regular : 23.63 pesos

: 23.63 pesos Premium : 26.16 pesos

: 26.16 pesos Diésel: 26.22 pesos

Precio de gasolina hoy 1 de marzo de 2026 en Monterrey

En Monterrey:

Regular : 23.59 pesos

: 23.59 pesos Premium : 27.06 pesos

: 27.06 pesos Diésel: 25.93 pesos

Precio de gasolina en Baja California Sur hoy 1 de marzo de 2026

En el estado de Baja California Sur:

Regular : 24.13 pesos

: 24.13 pesos Premium : 26.50 pesos

: 26.50 pesos Diésel: 27.03 pesos

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 1 de marzo de 2026

En Aguascalientes:

Regular : 23.77 pesos

: 23.77 pesos Premium : 25.88 pesos

: 25.88 pesos Diésel: 26.48 pesos

¿Por qué en Texas la gasolina es barata y en México impagable? La verdad detrás del precio

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Para este 1 de marzo de 2026, en Estados Unidos los precios por galón son:

Regular : 2.98 dólares (51.36 pesos)

: 2.98 dólares (51.36 pesos) Premium : 3.85 dólares (66.35 pesos)

: 3.85 dólares (66.35 pesos) Diésel: 3.76 dólares (64.80 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El costo reportado este domingo corresponde a los datos proporcionados por los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CRE).

Actualmente, la Ciudad de México destaca como una de las entidades con el precio más bajo en gasolina Regular, al ubicarse en 23.36 pesos por litro. En contraste, Baja California Sur se mantiene entre las zonas donde el combustible se comercializa a un precio más elevado, con 24.13 pesos por litro en su versión Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna (Regular) y la Premium radica en el nivel de octanaje, es decir, su capacidad para resistir la detonación dentro del motor.

La Magna cuenta con 87 octanos y es adecuada para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium posee 91 octanos o más, por lo que se recomienda para motores turbo, supercargados o con sistemas de inyección directa.

Para elegir el combustible correcto, revisa el manual de tu vehículo o consulta la indicación en el tapón del tanque.

