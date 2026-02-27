Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

Atención: Restricción vial en la Puebla-Córdoba por accidente

Vialidad 27 de febrero: Consulta accidentes y bloqueos en carreteras nacionales. ¡Toma tus previsiones, evita demoras y conduce con cuidado hoy! EN VIVO

Bloqueos y accidentes en carreteras de México hoy 27 de febrero_ últimas noticias EN VIVO
¡Toma tus previsiones, evita demoras y conduce con cuidado hoy! EN VIVO|GN Carreteras
Notas,
Finanzas

Escrito por: Ollinka Méndez

Consulta el estado actual de la red carretera nacional para este viernes 27 de febrero. Presentamos un balance detallado de percances, cierres por mantenimiento y carga vehicular en las casetas más importantes. Planifica tu ruta con antelación y prioriza la seguridad al volante.

Atención: Restricción vial en la Puebla-Córdoba por accidente

Alerta Vial: Cierre parcial en la carretera Aguascalientes-Zacatecas por accidente

Se informa de una afectación en el flujo vehicular en Zacatecas debido a un percance vial ubicado en las proximidades del km 122+100 de la ruta que conecta Aguascalientes con Zacatecas. El paso es limitado; se recomienda seguir las señales de las autoridades.

Aviso de Circulación: Cierre parcial por percance vehicular en Veracruz

¡Evite contratiempos! Se registra accidente en el km 278+240 de la autopista Puebla – Córdoba. La circulación es parcial; le recomendamos estar atento a las instrucciones del personal de seguridad vial.

Tags relacionados
Carreteras en México Accidentes en México

Notas