Atención: Restricción vial en la Puebla-Córdoba por accidente
Vialidad 27 de febrero: Consulta accidentes y bloqueos en carreteras nacionales. ¡Toma tus previsiones, evita demoras y conduce con cuidado hoy! EN VIVO
Consulta el estado actual de la red carretera nacional para este viernes 27 de febrero. Presentamos un balance detallado de percances, cierres por mantenimiento y carga vehicular en las casetas más importantes. Planifica tu ruta con antelación y prioriza la seguridad al volante.
Alerta Vial: Cierre parcial en la carretera Aguascalientes-Zacatecas por accidente
Se informa de una afectación en el flujo vehicular en Zacatecas debido a un percance vial ubicado en las proximidades del km 122+100 de la ruta que conecta Aguascalientes con Zacatecas. El paso es limitado; se recomienda seguir las señales de las autoridades.
#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 122+100, de la carretera Aguascalientes - Zacatecas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/4pYQ9oXzoh— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 27, 2026
Aviso de Circulación: Cierre parcial por percance vehicular en Veracruz
¡Evite contratiempos! Se registra accidente en el km 278+240 de la autopista Puebla – Córdoba. La circulación es parcial; le recomendamos estar atento a las instrucciones del personal de seguridad vial.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 278+240, de la carretera Puebla – Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8sqA9jqVrI— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 27, 2026