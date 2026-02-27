Atención: Restricción vial en la Puebla-Córdoba por accidente

Se informa de una afectación en el flujo vehicular en Zacatecas debido a un percance vial ubicado en las proximidades del km 122+100 de la ruta que conecta Aguascalientes con Zacatecas. El paso es limitado; se recomienda seguir las señales de las autoridades.

#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 122+100, de la carretera Aguascalientes - Zacatecas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/4pYQ9oXzoh — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 27, 2026