¿Conflicto en Medio Oriente afecta el precio de la gasolina en México hoy 28 de febrero?

El último día de febrero se caracteriza por un flujo constante de traslados, lo que convierte a esta fecha en una oportunidad inmejorable para revisar y contrastar tarifas previo a las actividades de esparcimiento.

Estar al tanto del valor del carburante resulta vital para proteger el presupuesto personal. Por este motivo, Fuerza Informativa Azteca presenta las cifras vigentes sobre el costo de los combustibles en el país para este sábado 28 de febrero de 2026, facilitando así que los gastos de transporte no interfieran con las metas y trayectos programados por los usuarios.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que cargues de manera inteligente antes de iniciar tu ruta.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 28 de febrero

De acuerdo con el monitoreo nacional de precios al cierre de este mes:

Gasolina Regular (Magna): $23.24 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.62 pesos por litro

Diésel: $26.23 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 28 de febrero

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.60 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.37 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.91 pesos por litro

Diésel: $25.99 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.51 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.27 pesos por litro

Diésel: $25.82 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.63 pesos por litro

Gasolina Premium: $26.16 pesos por litro

Diésel: $26.23 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.60 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.06 pesos por litro

Diésel: $25.93 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Para este cierre de viernes, la Ciudad de México se posiciona como una de las opciones más económicas para la gasolina Magna con un promedio de $23.37 pesos. Si buscas el precio más bajo por estación, en alcaldías como Naucalpan se puede encontrar en 23.41 pesos el litro de magna.

Por otro lado, la gasolina Premium más costosa se localiza nuevamente en Nuevo León, con un promedio de $23.60 pesos, mientras que Jalisco mantiene la tendencia más alta para el Diésel, promediando los $26.24 pesos por litro.

Hoy No Circula para este s 28 de sábado febrero

En el cuarto sábado, no pueden circular:

Vehículos con holograma 1, terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8

Vehículos con holograma 2, que no circulan ningún sábado.

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas.