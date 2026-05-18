Reuters. | Protestas en Venezuela para pedir la liberación de presos políticos.

Reuters. | Protestas en Venezuela para pedir la liberación de presos políticos.

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Reuters. | Carmen Navas, activista que pedía la liberación de su hijo, Víctor Hugo Quero.

Reuters. | Protestas en Venezuela para pedir la liberación de presos políticos.

Diversos estudiantes e inconformes con la dictadura en Venezuela chocaron con la policía en Caracas hoy 18 de mayo de 2026, debido a las masivas manifestaciones en demanda de la liberación de presos políticos y tras la muerte de una activista que buscaba a su hijo desaparecido.

El caso de Carmen Navas: el detonante de las manifestaciones estudiantiles

La movilización ocurrió tras la muerte de Carmen Navas, de 82 años, quien se convirtió en un rostro visible por sus constantes reclamos públicos en busca de su hijo Víctor Hugo Quero, de 50 años. Las autoridades informaron hace días que Quero falleció por insuficiencia respiratoria mientras estaba bajo custodia en julio de 2025. Navas había pasado casi un año buscando respuestas sobre su paradero antes de conocer el fatal desenlace.

Heredera del dolor de muchas familias, Carmen Navas acompañó recientemente la exhumación de los restos de su hijo para el procedimiento de investigación y luego participó en el entierro.

¿Por qué hay protestas en Caracas hoy?

Un manifestante expresó a la agencia de noticias Reuters la frustración que domina a muchos y preguntó cómo es posible que exista el derecho a protestar y, sin embargo, no puedan hacerlo pacíficamente cuando saben, dijo, que los miembros del régimen “son asesinos” y que hay un centro de tortura detrás de ellos.

Añadió que han sufrido persecución directa y que no aceptarán seguir actuando “como ellos quieren”; aseguró que los jóvenes seguirán saliendo a las calles, quieran o no.

Otra voz estudiantil condenó la violencia que, según afirmó, representa el chavismo: dijo que “mataron a Víctor Hugo (Quero) en un centro de reclusión, de tortura y mataron a su madre de pena”. Otra residente venezolana también expresó que lo ocurrido con Víctor y con Carmen fue injusto y que ninguno merecía ese final.

Durante las protestas, activistas pintaron en el suelo la palabra “ASESINATOS” para denunciar lo que consideran muertes bajo custodia estatal. Otras personas trazaron una silueta alrededor de una mujer caída para reflejar los crímenes cometidos por la dictadura venezolana. Al menos un manifestante resultó herido en los enfrentamientos con la policía.

Activistas exigen la liberación de más de 500 presos políticos

Los manifestantes recordaron el plazo de 10 días que le dieron al gobierno interino de Delcy Rodríguez para liberar a los más de 500 presos que, según activistas y familiares, permanecen tras las rejas por motivos políticos.

Aunque el régimen venezolano ha negado históricamente la existencia de detenidos por razones políticas, al alegar que los arrestos responden a delitos comunes, el reclamo social y las voces de las familias mantienen la presión pública.

