Don Felipe logra graduarse de la BUAP como ingeniero ¡a los 84 años!

Don Felipe se inscribió a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con el objetivo de convertirse en ingeniero; ahora, a sus 84 años, logró graduarse y asegura que estudiar es una actividad que lo fortalece.

Cuando tenía 79 años, Felipe Espinosa Tecuapetla entró a la universidad para cursar una Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial, en el campus San José Chiapa.

El ahora ingeniero también se dedica a la venta de cebollas, chiles, limones y tomates en la Central de Abasto y los mercados de Tepeaca y Cholula, por lo que era común verlo en el campus de la BUAP con su costal y su bastón.

“Nada me va a detener, claro, solo la muerte. Hoy ya estamos acá y no me queda más que dar las gracias a todos”, dijo Don Felipe entre lágrimas.

En un video que el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, compartió en sus redes sociales, Don Felipe aseguró que lo ponía muy contento haber terminado de estudiar y graduarse como ingeniero.

“Nunca es tarde para continuar en la vida, porque los sueños se tienen que hacer realidad, y no hay más que seguirle, hacer el esfuerzo”, aseguró el hombre de 84 años.

Para Don Felipe, superarse está en la mente

Don Felipe explicó que decidió estudiar esa ingeniería para superarse, por lo que la tecnología o sus compañeros más jóvenes no fueron un obstáculo, sabía que no quería dejar incluso su objetivo.

“Si uno es chango viejo hay que hacer maromas nuevas y allí se iguala usted con los jóvenes. La superación del humano está en la mente, es una cosa muy grande la mente”, afirmó.

En 2016, Don Felipe fue el aspirante de mayor edad en el proceso de admisión de la BUAP, logró entrar a la Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial, por lo que todos los días, durante cuatro años, se levantó a las 4:30 de la mañana, tomó dos autobuses e hizo un recorrido de dos horas para llegar a su salón de clases.

A sus 84 años, es considerado como el universitario de mayor edad en la historia de la BUAP, sus maestros lo calificaron como un estudiante perseverante y responsable, que siempre cumplió con sus tareas.

“Veo bien, oigo bien, razono bien. Este es mi gran capital y lo que me nutre es el trabajo y la ilusión. Ser egresado de la BUAP es un gran orgullo, hay que portarse a la altura, con respeto, siempre derecho”, concluyó Don Felipe.

