Trump asistió a la Gala Hispánica en Washington; manifestantes muestran su descontento por su llegada a la presidencia

Anoche, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, salió de su residencia en Mar-a-Lago, Florida , para asistir a la Gala Hispánica en Washington, un evento al que acudieron diversos funcionarios con ascendencia latina.

Entre los asistentes se destacó la presencia del Presidente argentino Javier Milei, quien robó la atención a Trump, minutos más tarde, recibió el Premio Titán de la Reforma Económica.

¿Qué ocurrió en la Gala Hispánica en Washington?

Javier Milei, presidente de Argentina, fue reconocido con el Premio Titán de la Reforma Económica, quien aprovechó la ocasión para lanzar un contundente mensaje a la izquierda mundial.

“Nunca pensé que me iba a sentir tan en mi casa como me siento ahora”, declaró. Además, calificó al socialismo como “una enfermedad del alma que ataca y corroe al ser humano en sus valores fundamentales, no consumemos con el enemigo”, mencionó Javier Milei, Presidente de Argentina.

En el evento también estuvo presente el representante del partido VOX Español, Santiago Abascal, Sin embargo, uno de los grandes ausentes fue el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien no pudo asistir debido a la investigación en su contra por el golpe de Estado fallido en Brasil .

En su lugar, su esposa, Michelle Bolsonaro, estuvo presente. Bolsonaro expresó su molestia por no poder asistir, mencionando que la persecución política en su contra le impedía viajar, a pesar de haber sido invitado por Trump.

Previo al inicio de la Gala, Thomas Homan, el zar fronterizo, anunció que el martes se realizarían arrestos masivos de personas indocumentadas en ciudades santuario como Chicago, lo que generó más controversia.

Protestas a favor de los derechos de las mujeres y migrantes en Washington

Horas antes, en Washington D.C., se llevó a cabo una protesta en la que participaron alrededor de 50,000 personas, incluidos grupos en favor de los derechos de las mujeres y de los migrantes.

Los manifestantes salieron a las calles para mostrar su descontento por la llegada de Trump a la Casa Blanca, además de que todos exigen que Donald no cumpla con sus promesas de campaña que van a en contra de varios grupos.

A tan solo 24 horas de la investidura de Trump , la capital estadounidense estaba visiblemente dividida, reflejando la polarización y el descontento de muchos sectores de la población.

