“Ya ganamos dos veces, hay que hacerlo una tercera": Donald Trump plantea la posibilidad de un nuevo mandato

En medio de un mitin en Iowa, el presidente Donald Trump volvió a insinuar la posibilidad de mantenerse en la Casa Blanca más allá de los dos periodos permitidos por la Constitución estadounidense, lo que ha reavivado un debate político y legal en su país.

JUST IN: Trump opens his speech in Iowa by asking the crowd if he should run for another term as president. The crowd erupts in cheers. pic.twitter.com/JLlX2iPfoC — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 27, 2026

“Después de una elección amañada, nos fue tan bien la segunda vez que tuvimos que hacerlo una tercera. ¿Deberíamos hacerlo una cuarta vez?”, dijo el mandatario durante el evento

Sin embargo, expertos constitucionales y demócratas han subrayado que la Constitución de Estados Unidos prohíbe expresamente que un presidente sea elegido más de dos veces, lo que hace legalmente inviable una candidatura de Donald Trump por un tercer mandato tras su segundo gobierno iniciado en enero de 2025.

¿Qué dice la Constitución de EU sobre un tercer mandato?

La 22ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos establece claramente que “ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces”. Esto significa que, tras haber sido elegido en 2016 y de nuevo en 2024, Donald Trump no puede legalmente presentarse para un tercer mandato en 2028.

Para modificar esa restricción, se requiere una reforma constitucional, que implica el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación por legislaturas en tres cuartos de los estados, un proceso que expertos consideran altamente improbable.

Algunos aliados de Donald Trump han planteado ideas alternativas, como candidaturas a la vicepresidencia para luego heredar la presidencia, pero constitucionalistas señalan que esa ruta también tendría obstáculos legales importantes, incluida la propia enmienda que limita la elegibilidad para el cargo.

Demócratas rechazan la idea de un tercer mandato

La propuesta de un tercer mandato ha generado críticas dentro del Partido Demócrata y entre analistas legales. En una entrevista con AP News, Donald Trump afirmó que no estaba “bromeando” sobre la idea de buscar un tercer mandato y que varias personas lo animaban a hacerlo, aunque admitió que era “muy temprano para pensarlo”, al tiempo que reconoció las limitaciones constitucionales.

Varios demócratas han señalado que cualquier intento de eludir los límites establecidos por la Constitución sería una amenaza para las normas democráticas. En entrevistas recogidas por AP, críticos han enfatizado que no existen vías legales claras para que Donald Trump se postule de nuevo como presidente si ya ha cumplido dos mandatos.

🚨 BREAKING: Gavin Newsom just revealed he was literally mailed a “Trump 2028” hat by a top Trump ally, and he’s warning they’re dead serious about a third term.



This isn’t a joke, it’s a flashing red light for our democracy. If we don’t stop them now, 2028 won’t look like an… pic.twitter.com/WhoMCEvwk8 — Brian Allen (@allenanalysis) August 14, 2025

¿Qué dicen los aliados de Donald Trump?

Figuras cercanas a Donald Trump , como el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, han afirmado en ocasiones que existe un plan para que el presidente pueda permanecer más tiempo en el poder, incluso tras 2028. Sin embargo, no se han presentado propuestas concretas que respeten los requisitos constitucionales vigentes.

Otros miembros del Partido Republicano han respaldado la idea de Donald Trump como candidato en 2028 por razones estratégicas, aunque reconocen que el cambio constitucional necesario para permitirlo es extremadamente difícil de lograr en el corto o mediano plazo.

¿Qué hay detrás del discurso en Iowa de Donald Trump?

Las declaraciones de Donald Trump sobre un posible tercer mandato se producen en un contexto de alta polarización política y forman parte de una estrategia discursiva que busca reforzar el vínculo con su base electoral, de acuerdo con analistas citados por Reuters.

Expertos en derecho constitucional han señalado que, más allá del impacto político del mensaje, no existe una vía legal para que un presidente pueda ser elegido más de dos veces sin una reforma constitucional, lo que convierte este tipo de alusiones en un gesto político más que en una posibilidad real.

Desde la oposición, demócratas han advertido que este tipo de discursos tensiona el debate democrático al poner en duda límites establecidos explícitamente en la Constitución de Estados Unidos .