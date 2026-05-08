¡Mano dura y escala tensión! Estados Unidos pone bajo revisión a consulados mexicanos por seguridad nacional

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años; mientras el gobierno de Donald Trump endurece su discurso contra cárteles mexicanos y políticos señalados por presuntos nexos criminales, el Departamento de Estado inició una revisión de los consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense.

La medida encendió alertas debido a que podría derivar en el cierre de algunas oficinas diplomáticas mexicanas en Estados Unidos; el anuncio ocurre en medio de presiones políticas, acusaciones contra funcionarios mexicanos y nuevas advertencias lanzadas desde Washington sobre posibles acciones más agresivas contra el narcotráfico.

¿Por qué Estados Unidos revisa los consulados mexicanos?

La tensión entre México y Estados Unidos volvió a subir después de que CBS News revelara que el Departamento de Estado inició una revisión interna sobre los 53 consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense ; según funcionarios consultados por la cadena, el análisis podría abrir la puerta al cierre de algunas oficinas diplomáticas en medio del endurecimiento político impulsado por la administración de Donald Trump.

De acuerdo con las versiones difundidas en Estados Unidos, la medida forma parte de la estrategia "Estados Unidos Primero", con la que Washington busca revisar si sus relaciones internacionales están alineadas con los intereses políticos y de seguridad nacional promovidos por la Casa Blanca. Dentro de ese proceso, el secretario de Estado, Marco Rubio, tendría la facultad de evaluar posibles cierres o ajustes en la operación diplomática mexicana.

El movimiento ocurre en uno de los momentos más delicados entre ambos gobiernos; en semanas recientes aumentaron las presiones de Washington contra funcionarios mexicanos señalados por presuntos nexos con el narcotráfico, mientras Donald Trump revivió amenazas relacionadas con operaciones directas contra cárteles mexicanos.

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Trump revive amenaza contra cárteles mexicanos

La presión desde Estados Unidos aumentó todavía más luego de nuevas declaraciones de Donald Trump sobre el combate al narcotráfico y la posible participación de funcionarios mexicanos en redes criminales; el mandatario aseguró que su gobierno mantendrá operaciones más agresivas contra grupos considerados terroristas por Washington.

"Los vamos a encontrar y los vamos a matar", dijo Trump al referirse a integrantes y presuntos colaboradores de cárteles mexicanos; el mensaje fue interpretado como una nueva advertencia directa hacia organizaciones criminales y también hacia personajes políticos señalados recientemente por autoridades estadounidenses.

El presidente estadounidense afirmó además que, si el gobierno mexicano no actúa contra estas estructuras, Estados Unidos podría intervenir con mayor fuerza; incluso mencionó que las operaciones terrestres serían “más sencillas”, declaración que volvió a encender la tensión diplomática entre ambos países.

Estados Unidos aumenta presión contra funcionarios mexicanos

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró recientemente que el Departamento de Justicia mantiene como prioridad desmantelar redes de corrupción que habrían permitido el crecimiento del narcotráfico dentro de México.

Durante una entrevista en medios estadounidenses, Blanche dejó claro que las investigaciones no solamente apuntan contra operadores criminales; también podrían alcanzar a funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con grupos delictivos.

Las declaraciones colocaron nuevamente en el centro de la tensión bilateral al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros personajes políticos mencionados en reportes difundidos desde Washington; hasta ahora, no existe una acusación formal presentada en tribunales mexicanos.