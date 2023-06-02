¿Dónde y cómo consultar los resultados en las elecciones 2023?

En el marco de las elecciones 2023 que sucederán en el Edomex y Coahuila, ha surgido la duda sobre la hora y el lugar donde se darán a conocer los resultados de la jornada electoral de este domingo 4 de junio.

Hay que recordar que los cargos que se disputará en las elecciones 2023 en Edomex será el de gobernadora y para el caso de Coahuila se elegirá nuevo gobernador así como 25 diputaciones locales.

¿A qué hora puedo ver los resultados de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Es preciso recordar que una vez terminada la jornada electoral el Tribunal Electoral será el órgano oficial encargado de dar a conocer el y la ganadora de la jornada electoral o en su caso, de cancelar algunas casillas y, en casos más extremos, de anular la votación.

Sin embargo, ambos estados contarán con dos instrumentos de resultados electorales preliminares, los cuáles se encargan de contar los votos para dar a conocer resultados preliminares de los ganadores de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila:



PREP : Es un sistema organizado por el INE en donde realizan una muestra aleatoria en diversas casillas electorales del estado que provee los resultados de las elecciones 2023 , a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

Conteo rápido: De acuerdo con el INE, el conteo rápido es un ejercicio estadístico, el cual permite calcular con mayor precisión y confianza las estimaciones de las tendencias de los resultados la misma noche de la elección.

Ambos resultados se prevén que se comiencen a trabajar a partir del cierre de casillas a las 18:00 horas y se dé aproximadamente a las 22:00 horas.

¿Dónde puedo consultar los resultados de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Es importante destacar que el PREP y el conteo rápido no cuenta los votos, únicamente son preliminares y tienen un carácter informativo, por lo que no son definitivos ni tienen efectos jurídicos.

Si se desea consultar dichos resultados del PREP, podrás hacerlo a través de la página oficial del INE.

Para el caso de los resultados preleminares del conteo rápido podrán consultarles también en la página oficial del instituto.