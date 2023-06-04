El Estado de México (Edomex) y Coahuila celebran hoy domingo 4 de junio las elecciones 2023, con el fin de definir quién será la próxima gobernadora y gobernador de estas entidades, respectivamente, pero ¿a qué hora se darán a conocer los resultados de la jornada electoral?

En los comicios de hoy, además de las gubernaturas, se están disputando 25 diputaciones en Coahuila. Para tener la información completa, puede seguir el minuto a minuto de las elecciones en Edomex, así como las últimas noticias de las votaciones en Coahuila.

¿A qué hora dan a conocer los resultados de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Las casillas abrieron este domingo 4 de junio a las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas, tiempo en el que también terminará la veda electoral, que comenzó el pasado jueves 1 de junio.

Respecto a los resultados, hay tres maneras en las que se pueden contar los votos para dar a conocer a los ganadores de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila:



PREP elecciones 2023 , a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT). Conteo rápido

Encuestas de salida.

¿A qué hora salen los resultados de las elecciones Edomex y Coahuila?

Además del conteo rápido y el PREP, las encuestas de salida son avaladas por la ley electoral. Estos resultados se prevé que comiencen a trabajarse a partir del cierre de casillas a las 18:00 horas y se den a conocer aproximadamente a las 22:00 horas con la muestra de 700 casillas.

Por su parte, el PREP no cuenta los votos, sino que captura y publica la información presentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla.

Sin embargo, es el Tribunal Electoral el encargado de dar a conocer el y la ganadora de la jornada electoral o en su caso, de cancelar algunas casillas e incluso, en casos más extremos, anular la votación.