¿Has querido reportar un conflicto vecinal en la Ciudad de México? Tal vez te has encontrado en situaciones en las que alguno de tus vecinos no siempre se comporta de la mejor manera y no respeta acuerdos o reglas por hacer mucho escándalo, por ejemplo, pero ¿sabías que puedes denunciar este tipo de acciones?

Las autoridades del gobierno capitalino cuentan con los medios electrónicos para que puedas presentar una queja en línea por probable infracción cívica de tu vecino.

¿Cómo hacer una queja en línea contra mi vecino en CDMX?

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México ha informado que ahora es posible reportar algún conflicto vecinal, ello mediante una queja en línea.

Para hacerlo debes contar un teléfono, computadora o tablet con internet para ingresar al sitio quejaciudadana.cdmx.gob.mx para comenzar con el trámite de tu queja virtual.

Requisitos para una denunciar una infracción cívica en CDMX



Inicia sesión con Llave CDMX Expediente

Para poder presentar una queja es necesario que conozcas el nombre y dirección del probable infractor

Tiene que ser una infracción contenida en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

Toma en cuenta que la queda en línea contra algún vecino no aplica cuando la persona cometió conductas que constituyen delitos, por ejemplo, robo, violencia familiar, amenazas, etcétera.

En caso de querer denunciar alguna de estas últimas situaciones, puedes presentar tu situación en Denuncia Digital https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/

O bien, si deseas denunciar un caso que se considere de mayor gravedad, puedes marcar al número de emergencia 911 para ser auxiliado por el personal ante una situación de gravedad.

¿Qué quejas se pueden presentar contra un vecino en CDMX?

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México compartió que las personas que, por ejemplo, entre las quejas que se pueden presentar contra algún vecino son: