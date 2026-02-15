¿Corte de agua? Estas colonias se verán afectadas por los trabajos en el pozo Nueva Santa Anita

¿Corte de agua? Vecinos de la alcaldía Iztacalco deberán tomar previsiones, ya que autoridades informaron que se harán trabajos de sustitución de equipo en el pozo Nueva Santa Anita, lo que provocará baja presión en el suministro de agua en algunas colonias. Se recomienda almacenar agua y hacer un uso responsable mientras se normaliza el servicio.

Colonias afectadas por suministro de agua en Iztacalco

Las colonias afectadas por la disminución en el suministro de agua en la alcaldía Iztacalco son Nueva Santa Anita y Viaducto Piedad, debido a trabajos de sustitución de equipo en el pozo Nueva Santa Anita.

Las autoridades informaron que estas labores provocarán baja presión en el servicio, principalmente en ciertos horarios del día, por lo que recomendaron a los habitantes almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable mientras concluyen los trabajos. Se prevé que el suministro se normalice una vez finalizadas las maniobras técnicas.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @IztacalcoAl :



👷‍♀️ El equipo técnico especializado de la SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución del equipo de bombeo en el pozo Nueva Santa Anita.



🛠️ Se prevé una disminución en el servicio de… pic.twitter.com/Q5Y9JHHufE — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) February 13, 2026

Los trabajos en el pozo Nueva Santa Anita iniciaron esta semana y se mantendrán activos hasta el 18 de febrero, fecha en la que se prevé que concluya la sustitución del equipo de bombeo. Durante este periodo, vecinos de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México (CDMX), podrían experimentar baja presión en el suministro de agua.

Recomendaciones para enfrentar cortes o baja presión de agua en casa

Ante la baja presión o cortes temporales de agua, es importante que las familias tomen medidas preventivas para evitar afectaciones mayores.

La primera recomendación es almacenar agua en recipientes limpios y con tapa, como tinacos, cubetas o garrafones previamente desinfectados, para evitar contaminación. No se deben reutilizar envases que hayan contenido sustancias químicas.

También es clave priorizar el uso del agua almacenada para actividades esenciales como preparación de alimentos, higiene personal y limpieza básica.

Para optimizar el recurso, se recomienda reutilizar el agua de la lavadora para el sanitario, tomar duchas cortas y cerrar llaves mientras se enjabona o cepilla los dientes.

Otra medida útil es revisar instalaciones domésticas para detectar fugas en llaves, tuberías o sanitarios, ya que pequeñas filtraciones pueden desperdiciar grandes cantidades de agua en pocos días.

Finalmente, si el suministro no se normaliza en el tiempo anunciado en la alcaldía Iztacalco, los vecinos pueden solicitar apoyo mediante el servicio de pipas gratuito que ofrecen las autoridades locales, siguiendo los canales oficiales de atención ciudadana.