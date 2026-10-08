¿Dónde lloverá hoy jueves 8 de octubre? Huracán “Isaías” y tormenta “Simon” dejarán lluvias en más de la mitad de México

El clima se mantendrá muy agitado en varias regiones del país durante las próximas horas. El paso del huracán "Isaías" en el Golfo de México y la fuerza de la tormenta tropical "Simon" en el Pacífico generarán lluvias hoy jueves 8 de octubre en más de la mitad del territorio nacional.

Esta es la lista completa de estados que van a tener mucha caída de agua y las razones por las que no debes guardar tu sombrilla.

¿Por qué van a caer fuertes lluvias este jueves?

Las lluvias de hoy son por la fuerza de dos fenómenos que avanzan al mismo tiempo en nuestras costas. Por un lado, "Isaías" gana intensidad mientras se aleja poco a poco del país.

Por el otro lado, "Simon" sigue tomando fuerza frente a Guerrero y Michoacán, combinándose con un canal de baja presión y el aire húmedo que entra desde la Sierra Madre Occidental.

Lluvias intensas en Campeche y la Península por "Isaías"

Aunque el centro de "Isaías" comienza a alejarse, sus nubes todavía dejarán sentir intensidad en el sureste. Se esperan lluvias puntuales intensas en zonas del oeste y costa de Campeche, así como en la costa, norte y oeste de Yucatán.

Además, habrá aguaceros muy fuertes en la costa de Tabasco, el centro y sur de Veracruz, y el norte de Quintana Roo.

Estado por estado con lluvias torrenciales e intensas por "Simon"

En el Pacífico, el avance de "Simon" generará las precipitaciones más pesadas del día. El pronóstico indica lluvias torrenciales para la costa y el sur de Guerrero, mientras que en Oaxaca, noroeste, centro y costa, y en Chiapas, oeste y costa, se registrarán lluvias de intensidad fuerte a intensa durante el día.

¿Cuáles son los estados con chubascos y tormentas eléctricas?

La humedad de los dos ciclones se va a extender al resto de la República Mexicana. Se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de rayos y posibles granizadas en estados del centro, occidente, norte, noreste y oriente del país, incluyendo a las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México.

Alerta por vientos fuertes y olas altas en las playas

Aparte de las lluvias, el viento provocará un alto oleaje en varias costas del país. Las autoridades advierten por ráfagas intensas y olas elevadas en las playas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, además de las costas del Pacífico en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.