De todos… ¿pero ya no gratis? Streaming pone en riesgo la tradición de ver a la Selección Mexicana en TV abierta

La posibilidad de que los partidos de la Selección Mexicana migren a plataformas de streaming ha encendido el debate sobre el acceso al futbol en el país.

Durante décadas, millones de aficionados han seguido a la Selección de forma gratuita en televisión abierta, convirtiendo cada encuentro en un evento familiar y nacional. Sin embargo, la decisión de priorizar servicios de pago podría cambiar esta tradición, limitando el alcance de los juegos y dejando fuera a una parte importante de la afición.

¿La Selección Mexicana solo por streaming?

La Selección Nacional es de todos y hasta sus directivos piden que los partidos se mantengan en la televisión abierta y no vayan solo por plataformas de streaming.

La Selección Mexicana es de todos, de los más de 130 millones, y por eso desde hace décadas, usted para ver los partidos de México solo necesita. Prender su televisión, ponerle a Azteca y disfrutar el partido, gratis, sin pagar un solo centavo.

“A ver, yo soy partidario, sin duda, de que la selección lo pueda ver la mayor cantidad de gente, tanto en su casa como en el estadio”, dijo Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana.

Ahora la Concacaf, decidió que para ver a nuestra selección hay que pagar una plataforma de streaming. Situación que privará a millones de mexicanos de ver los juegos del conjunto Azteca, adiós a ese momento donde todo un país se reunía para ver a México.

“No solo yo he vivido el fútbol, sino mi familia, ¿no? Porque mi padre fue futbolista y yo recuerdo haber crecido en un vestidor. Yo soy de la idea de que sí, este, el fútbol tiene que llegar a la mayor cantidad de hogares posibles”, mencionó Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana.

Desde los antiquísimos inicios del futbol, la Selección se ha gozado gratis en familia; los ídolos como Rafa Márquez, Hugo Sánchez, Chicharito o Jorge Campos han inspirado a los niños en cada rincón del país a seguir sus sueños.

“Lo que tiene que hacer la Selección es transmitir desde la cancha hacia afuera, sin duda. Ser un equipo que transmita, que ilusione , un equipo que contagie, que se rompa la madre, un equipo que de resultados, que juegue bien al futbol y yo creo que con eso la televisión se va a dar”, explicó Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mexicana.