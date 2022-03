Donovan Carrillo sale del Mundial Montpellier 2022; no tenía patines

Donovan Carrillo se retiró del Mundial Montepellier 2022 de Patinaje Artístico que se realiza en Francia, presuntamente porque sus patines no llegaron a tiempo para su actuación de este jueves.

“El patinador mexicano, que se convirtió en un ídolo de masas en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, llegó a Montpellier 2022 sin sus patines, que no llegaron a tiempo para la competición”, explicó en un comunicado esta justa deportiva.

En la página web de los Juegos Olímpicos se confirmó que Donovan Carrillo, de 22 años, se retiró del Mundial de Patinaje Artístico unas horas antes de su participación, que estaba programada para este 24 de marzo, a las 04:15 horas (tiempo del centro de México).

Equipaje extraviado deja fuera de Montpellier 2022 a Donovan Carrillo

El patinador quedó fuera del Mundial por “motivos personales”, ya que “el equipaje con sus patines no llegó a tiempo para la competición”, según información del comunicado.

Donovan Carrillo viajó a Francia sin sus patines, ya que la aerolínea perdió su equipaje, por lo que el mexicano recibió este miércoles unos botines y cuchillas, “pero aparentemente el equipo nuevo no fue suficiente”.

Los patines y las cuchillas son muy técnicas, lo que significa que si un patinador no tiene su propio equipo, podría ser arriesgado sobre el hielo.



Por su parte, el Comité Olímpico Mexicano (COM) había confirmado que el equipaje con los patines de Donovan Carrillo llegó “justo a tiempo” para su actuación en Montpellier 2022; sin embargo, este jueves se disculpó por proporcionar información errónea.

¡Hoy llegó el equipaje de @DonovanDCarr con sus patines! 🙌⛸️



👉 Justo a tiempo para su participación en el Campeonato Mundial de Montpellier en el programa corto varonil, que será la madrugada de este jueves (4:15 horas, tiempo del centro de México). pic.twitter.com/jyfY0YwsHw — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) March 23, 2022

“Ofrecemos una disculpa por el tuit donde se informó que el equipaje de Donovan Carrillo había llegado y participaría en el Mundial de Patinaje Artístico. Retomamos la información de una fuente no confirmada, situación que no volverá a suceder”, escribió el COM.

Donovan Carrillo sería el segundo competidor en salir a la pista, de 40 participantes; si lograba avanzar a la siguiente ronda, volvería a lucir sus habilidades el sábado 26 de marzo, en el programa largo.

Hasta el momento, el patinador originario de Jalisco no se ha pronunciado al respecto, en ninguna de sus redes sociales.