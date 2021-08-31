Dragon Ball dejará de transmitirse en Argentina por violencia sexual

Dragon Ball dejará de transmitirse en Argentina tras recibir denuncias por un capítulo en el que una menor de edad habría sufrido violencia sexual por parte de otro personaje, informaron las autoridades.

La Ministro de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, informó a través de su cuenta en redes sociales que esta representación de abuso sexual se dio en el capitulo 90 de Dragon Ball Super.

El capítulo fue transmitido en un canal infantil de cable que, de acuerdo con datos de IBOPE Media Argentina, alcanza a los niños de entre cuatro y 11 años, por lo que se exponen a la “violencia simbólica”, señaló la ministro.

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Los representantes de la empresa Warner manifestaron que fue un error de selección de contenido, pues estos se revisan incluso para saber si existe lenguaje inconveniente o escenas con otro tipo de situaciones no aptas para el público infantil.

1. Desde el @MinMujeresPBA expresamos nuestra preocupación ante la @DefdelPublico por la emisión de un capítulo de Dragón Ball Súper en el que se representaba una situación de abuso sexual por parte de un mayor hacia una adolescente en el marco de una serie destinada a la niñez. — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) August 31, 2021

Capítulo de Dragon Ball muestra abuso sexual

En la escena del capítulo de Dragon Ball se puede ver cómo el personaje, que se trataba de una transformación de PUAR, se encuentra con el maestro Roshi a solas en una habitación y poco después se escuchan los gritos de la mujer que pide que la suelte.

En algunas partes de la escena se puede ver la violencia sexual por parte del maestro Roshi hacia PUAR, mientras que los alumnos del maestro Roshi escuchan lo que sucede, pero no hacen nada para ayudar.

Tras darse a conocer los argumentos del Ministro de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires la empresa resolvió sacar del aire los capítulos de Dragon Ball.

Miles de fans de Dragon Ball criticaron esta acción tras darse a conocer la resolución, pues argumentaron que se trata de un ánime que no ofende a nadie.